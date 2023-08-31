Erdal Beşikçioğlu'ndan Netflix'e dava: 'Behzat Ç. izinsiz yayınlandı' iddiası

Erdal Beşikçioğlu, 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'ni izinsiz yayınladığı iddiasıyla Netflix'e dava açtı.

Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix’te yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye 160 bin liralık tazminat davası açtı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Beşikçioğlu’nun avukatları Ergin Akçay ile Levent Polat, şu sözlere yer verdi:

"Erdal Beşikçioğlu, dizinin sadece televizyon kanalında yayınlanmasına izin vermişti. Müvekkilin, maddi ve manevi zararı giderilmelidir."