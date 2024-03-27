Erdal Beşikçioğlu'ndan rakibine: Tam da kendilerine yakışan bir mesaj

CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesajı alıntılayarak "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" yazdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Etimesgut Belediye Başkanı adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesajı alıntıladı.

Demirel'in SMS olarak yolladığı mesajda "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiç bir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesi olmadığını unutmayalım" ifadeleri yer aldı.

Mesaja tepki gösteren bir kullanıcının paylaşımını alıntılayan Beşikçioğlu, "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" yazdı.