Erdal Beşikçioğlu resmen göreve başladı

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Ankara'da yerel seçimde kazanan CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, resmen göreve başladı.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimde rakibi MHP’li Enver Demirel’e yaklaşık 100 bin oy farkla üstünlük sağlayan Erdal Beşikçioğlu, bugün saat 11.15'te mazbatayı teslim aldı.

Devir teslim töreninin ardından konuşan Beşikçioğlu, "Çok heyecan verici bir durum. Yaklaşık 90 gündür bu ilçenin her bir sokağında, he rbir mahallesinde vatandaşlarımızla sohbet ettik, kendimizi tanıttık. Onlarda böyle bir takdirle onurlandırdılar bizi. Şunu bilsinler ki artık onlarla beraber mutlu olan, onlar için endişe eden bir başkanları var. Bundan sonra kol kola beraber daha güzel yarınlar için yürüyeceğiz" dedi.