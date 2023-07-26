Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki 'Otomatik Portakal' müzikalinin kadrosu belli oldu

Erdal ve Elvin Beşikçioğlu'nun yöneteceği 'Otomatik Portakal', rap müzikali olarak sergilenecek. Şanışer, Sokrat St, Ados ve Kamufle gibi şarkıcıların rol alacağı müzikal 28 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.

Anthony Burgess tarafından 1962'de yazılan ve Stanley Kubrick tarafından 1971'de sinemaya uyarlanan 'Otomatik Portakal', rap müzikali olarak seyirciyle buluşacak. Elvin ve Erdal Beşikçioğlu'nun birlikte uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği müzikalin başrolünde Şanışer sahne ismiyle tanınan Sarp Palaur yer alacak.

Alex karakterini canlandıracak Şanışer'e Sokrat St (Samet Gönüllü), Ados (Adem Oslu), Kamufle (Basri Fırat Bayraktar), Redo (Burak Kaya) ve Müjde Kızılkan olacak. Ünlü gibi şarkıcılar eşlik edecek.

Müzikalin yönetmen yardımcılığı Selin Tekman ve Fatih Sönmez, koreografisi Tan Temel ve Evrim Akyay, ışık tasarımı Yakup Çartık, dekor tasarımı Barış Dinçel, kostüm tasarımı Eylül Gürcan, video mapping Can Akyürek, afiş tasarımı ise Hande Şiri’ye ait.