ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun Ağustos ayı etkinlikleri başlıyor

ENKA Sanat’ın ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştireceği etkinliklerin Ağustos ayı programı belli oldu. Kardeş Türküler konseriyle başlayacak olan etkinliklerde Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan seçki kapsamında “Karanlık Gece”, “Balina” (The Whale), “Dali Diyarı” (Daliland) ve “Elvis” filmlerinin gösterimi gerçekleştirilecek.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun Ağustos ayı programı, 1 Ağustos'ta Kardeş Türküler’in müzikle anlatı sanatını bir araya getirdiği “Kıyıda” konseriyle başlıyor.

Müzikle anlatı sanatını bir araya getiren konser, zamansız ve mekânsız kıyıların hikâyelerini Kardeş Türküler’in müziğiyle buluşturacak. Bu eşsiz konsere başarılı caz yorumcusu Jülide Özçelik konuk olarak katılacak.

Ağustos ayı programı, Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan film seçkisi ile devam edecek.

Seçkinin ilk filmi 4 Ağustos'ta beyaz perdeye yansıyacak olan Özcan Alper'in yönetmenliğindeki bol ödüllü “Karanlık Gece” olacak. Başrollerini Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson ve Richard Roxburgh’un üstlendiği, Elvis Presley’in hayatını konu alan “Elvis” ise 7 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak.

9 Ağustos'ta son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olan, Brendan Fraser'ın performansıyla Oscar'da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandığı “Balina” (The Whale), 11 Ağustos'ta Oscar ödüllü oyuncu Ben Kingsley’in ünlü ressam Dali’ye hayat verdiği biyografik yapım “Dali Diyarı” (Daliland) ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun perdesine yansıyacak.

ENKA SANAT HAKKINDA

ENKA Vakfı’nın kültür sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten ENKA Sanat, kurulduğu günden bugüne, sanatçıların üretimlerine destek olmak, bu üretimlerin genç nesiller başta olmak üzere geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Açıkhava Tiyatrosu, Oditoryumu ve Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdiği yıla yayılan etkinlik programı ile sahne sanatları, güncel- klasik müzik ve plastik sanat alanlarının yenilikçi örneklerini sanatseverlerle buluştururken, alanında duayen sanatçıların yanı sıra genç yeteneklere de düzenli olarak kapılarını açıyor. ENKA Sanat, aynı zamanda, genç sanatçıların eğitimine yönelik burs programları hayata geçiriyor; farklı kurumlarla iş birliği içerisinde sponsorluk çalışmaları yürütüyor; kendi yapımlarına imza atıyor; geliştirdiği proje ve programlarla sanata katkılarını çok yönlü olarak sürdürüyor.