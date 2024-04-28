Erden Timur: Tarikatçı dendiği için Alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım

Galatasaraylı yönetici Erden Timur, kendisi hakkında 'tarikatçı' olduğuna yönelik iddialar olduğunu vurgulayarak, "Bana tarikatçı dendiği için Alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, hakkında 'tarikatçılık' iddiaları olduğunu belirterek "Bana tarikatçı dendiği için Alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım" dedi.

Katıldığı bir YouTube kanalında konuşan Timur, “Ben Tarsus Amerikan’da okudum. Çevremde hiç maneviyat tasavvuf vs yok. Ailemde de yok. Bana tarikatçı dendiği için Alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım. Öyle de garip bir toplum" İfadelerini kullandı.

ICARDI'DEN MESAJ

Programda, Mauro Icardi'nin Erden Timur'a mesajı da yayınlandı. Galatasaray'ın golcü yıldızı Icardı, "Benim, ailem ve Galatasaray'a yaptığın her şey için teşekkürler! Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişiydin. Ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum! Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk, umarım bu sene de bunu tekrarlayacağız!" diye konuştu.