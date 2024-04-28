Erden Timur: Tarikatçı dendiği için Alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım
Galatasaraylı yönetici Erden Timur, kendisi hakkında 'tarikatçı' olduğuna yönelik iddialar olduğunu vurgulayarak, "Bana tarikatçı dendiği için Alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım" dedi.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, hakkında 'tarikatçılık' iddiaları olduğunu belirterek "Bana tarikatçı dendiği için Alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım" dedi.
Katıldığı bir YouTube kanalında konuşan Timur, “Ben Tarsus Amerikan’da okudum. Çevremde hiç maneviyat tasavvuf vs yok. Ailemde de yok. Bana tarikatçı dendiği için Alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım. Öyle de garip bir toplum" İfadelerini kullandı.
ICARDI'DEN MESAJ
Programda, Mauro Icardi'nin Erden Timur'a mesajı da yayınlandı. Galatasaray'ın golcü yıldızı Icardı, "Benim, ailem ve Galatasaray'a yaptığın her şey için teşekkürler! Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişiydin. Ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum! Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk, umarım bu sene de bunu tekrarlayacağız!" diye konuştu.
ERDEN TİMUR KİMDİR?
Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. İnsanı olarak gösterilen Erden Timur, 1981 yılında Mersin’de doğdu.
Erden Timur, 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden, 2005’te ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kuran Timur, 2015 yılında Nef Vakfı'nı kurdu.
Timur, 11 Haziran 2022 tarihinde Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Dursun Özbek’in başkanlığa seçilmesinin hemen ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili görevine getirildi.