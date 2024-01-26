Erdoğan 2 ile vurgu yaptı: Önemsiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO'ya katılımı protokolünün onaylanmasının ardından gözlerin çevrildiği F-16 alımı sürecine değinen Erdoğan, "Oradan (ABD) gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır" diye konuştu. Yerel seçimlerle ilgili de mesajlar veren Erdoğan, İzmir ve Eskişehir'i önemsediklerini ve bu illerde yapacakları toplantılarla seçime nasıl hazırlandıklarını göstereceklerini söyledi.

Siyaset 26.01.2024 14:20 Giriş: 26.01.2024 14:20

Güncelleme: 26.01.2024 15:17 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, İzmir ve Eskişehir için, "Burada yapacağımız toplantılarla Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz" diye konuştu. ABD'den alınması için çalışmalar süren F-16'lar hakkında konuşan Erdoğan, "ABD'nin kararını bekliyoruz" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Biden mektupla Temsilciler Meclisi'ne talimat verdi. F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecinin başlanması sağlanacak. Dışişleri Bakanım yakın takipte. Oradan gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır." İSRAİL'İN YARGILANDIĞI SOYKIRIM DAVASI Devamla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davaya değinen Erdoğan, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum" diye konuştu. YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI Yerel seçimlere ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, Yarın İzmir'de olacağını, sonraki gün ise Eskişehir'e geçeceğini aktardı. İzmir ve Eskişehir'i önemsediklerini kaydeden Eroğan, "Eskişehir'i, İzmir'i önemsiyoruz. Burada yapacağımız toplantılarla da Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Partisinin İstanbul adayı Murat Kurum'un seçim projelerine değinen Erdoğan, "İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız" dedi. Yerel seçimler: AKP'li Yılmaz, 3 ile dikkat çekti ‘Nereden nereye’ diyordu: Faiz, Erdoğan’ın eleştirdiği orana dayandı