‘Nereden nereye’ diyordu: Faiz, Erdoğan’ın eleştirdiği orana dayandı

Yüzde 45’e çıkarılan Para Politikası Faizi, Erdoğan’ın kendisinden önceki dönemi hedef almak için dikkat çektiği yüzde 47 oranına yaklaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı. Piyasanın beklentisi de 250 baz puan artış şeklindeydi. Yapılan açıklamada, "dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı" belirtildi. Bu açıklamayla bir sonraki toplantıda faizin sabit tutulabileceği ihtimali doğdu.

Her artış kararı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik bozulmaya rağmen faiz indirimi ve ‘Nas’ vurgusu hakkındaki açıklamalarını hatırlatıyor.

Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı, ekonomi giderek bozulunca ve iktidar tehlikeye düşünce son buldu. Yeni dönemde hızlı faiz artışları peş peşe geldi. Ancak kimi ekonomistler, hala ‘U’ dönüşü yaşanmasından ve yeniden ‘Nas’ politikasına dönülmesinden endişeli.

ESKİ TWEET GÜNDEMDE

Bu tartışmalar sürerken faizin yüzde 45’e çıkarılmasıyla Erdoğan’ın 30 Nisan 2013’te attığı tweet de gündeme geldi.

O dönemle başlayan faiz indirimine vurgu yapan Erdoğan, buradan kendinden önceki dönemi de eleştirerek şu tweet’i atmıştı: “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz.”

Erdoğan’ın dikkat çektiği faiz oranıyla şimdiki oran arasında 2 puan fark var.