Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı: AKP'li isimler dikkat çekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ım imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, YÖK'e 5 üye, 20 üniversiteye de rektör ataması yapıldı. Rektör atamaları listesindeki AKP’li isimler dikkat çekti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, YÖK'e 5 üye ve 20 üniversiteye de rektör ataması yapıldı.

Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ı atarken, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise eski AKP Grup Başkanvekili ve eski TBMM başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı'yı atadı. Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Metin Sitti atandı.

AKP'Lİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince yapılan rektör atamaları şöyle:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı atandı.

• Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı eski AKP milletvekili ve grup başkanıydı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan atandı.

• Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan AKP İstanbul milletvekili aday adayıydı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OSMAN BÜLENT ZÜLFİKAR OLDU



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Kırışık atandı. Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu atandı. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yılmaz Can atandı.

• Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ndeki görev süresi uzatılan Prof. Dr. Yılmaz Can, AKP milletvekili aday adayıydı.

METİN SİTTİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE ATANDI



Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Sitti ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak atandı. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil atandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rana Kibar, Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Baş, Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kemalettin Aydın atandı. Prof. Dr. Kemalettin Aydın AKP etik kurulu başkanı ve eski milletvekiliydi.

YÖK ATAMALARI

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün da YÖK üyeliğine seçildi.

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Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı kimdir?



1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde sosyal değişme kuramları üstüne verdiği tezler ile tamamladı. Türkiye Günlüğü, Birikim gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. ANAP eski genel başkanlarından Mesut Yılmaz'a bir süre siyaset danışmanlığı ve 1989-1991 yılları arasında Kültür Bakanlığı Müşavirliği yaptı. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı yaptı. Ağustos 2008 itibarıyla Gazi Üniversitesi rektör danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına getirildi.

10 Mart 2011'da dekanlık görevinden istifa ederek, 2011 Türkiye genel seçimlerinde AKP Amasya 1. sıra adayı olarak milletvekili seçildi.. 8 Ocak 2014 tarihinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanı ve 1 Eylül 2014 tarihinde ise AKP Grup Başkanvekili seçildi. 25, 26. dönem Amasya, 27. dönem Ankara milletvekili oldu 7 Temmuz 2018 tarihinde AKP grubundan Meclis Başkanvekili olarak seçildi.