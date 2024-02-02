Erdoğan, AKP'nin Bursa adaylarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bursa ilçe adaylarını açıkladı. 1 ilçede MHP'nin adayının destekleneceği açıklanırken Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı değişmedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçimler için Bursa'nın 17 ilçesinde göstereceği adayları açıkladı.

Erdoğan, konuşmasına dün hayatını kaybeden Orhan Türkdoğan ve bugün yaşamını yitiren Alev Alatlı'yı anarak başladı.

Bursa'yı kendi belediyecilik anlayışlarıyla pek çok açıdan ileri taşıdıklarını öne süren Erdoğan, "Biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri, bundan sonrasının girizgahı olarak kabul ediyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız" dedi.

"KENDİ DOSTLARINI ÇİĞNİYORLAR"

CHP'yi eleştiren Erdoğan, "CHP'de herkes bir köşeye yapışmanın derdinde. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi dostlarına bu kadar hoyratça davrananların şehirlerimize sevgi göstermesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Yerek seçimlerde muhalefetin 'istismar edilebilecek bir sonuç almayı hedeflediğini' söyleyen Erdoğan, AKP'li belediye başkanlarının çalışmalarına en iyi şekilde devam edeceğini söyledi.

AKP ve Cumhur İttifakı belediyelerinin üretken ve şeffaf olduğunu iddia eden Erdoğan, kalkınmacı politikalar uygulayacaklarını ifade etti.

Erdoğan, konuşmasının ardından 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı:

Büyükorhan: Kamil Turhan

Gemlik: Refik Yılmaz

Gürsu: Mustafa Işık

Harmancık: Yılmaz Ataş

İnegöl: Alper Taban

İznik: Kağan Mehmet Usta

Karacabey: Ali Özkan

Keles: Ali Doğru

Kestel: Ferhat Erol

Mudanya: Gökhan Dinçer

MustafaKemalPaşa: Ahmet Beygirci

Nilüfer: Celil Çolak

Orhaneli: Ali Osman Tayır

Orhangazi: Bekir Aydın

Osmangazi: Mustafa Dündar

Yenişehir: Davut Aydın (MHP)

Yıldırım: Oktay Yılmaz

AKP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise mevcut başkan Alinur Aktaş oldu.