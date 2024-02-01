Erdoğan'ın Bursa açıklaması öncesi AKP ilçe teşkilatında toplu istifa

AKP Gemlik İlçe Başkanı Tevfik Yılmaz, aday belirleme sürecinde ilçe teşkilatının 'hiçe sayılması' gerekçesiyle ilçe yönetiminin topluca istifa ettiğini duyurdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bursa'daki ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

AKP Gemlik İlçe Başkanı Tevfik Yılmaz, ilçe yönetimi olarak topluca istifa ettiklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, aday belirleme sürecinde ilçe teşkilatının hiçe sayıldığını savundu

Tevfik Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aday belirleme sürecinde oluşan aksaklıklar nedeni ile ve ilçe teşkilatımızın hiçe sayılması sebebi ile ilçe yönetimi olarak istifa etmiş bulunmaktayız. Partimizin ve davamızın her daim birer neferleriyiz. Görevde olduğumuz süre boyunca, İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında birlikte çalıştığımız; kurum müdürlerimiz, STK’larımız ve tüm kurum çalışanlarımıza, ayrıca konu Gemlik olduğunda elini taşın altına koymakta geri kalmayan hepimizin bildiği değerli iş insanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bursa'da ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklayacak.