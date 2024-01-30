Erdoğan, AKP'nin "Seçim Beyannamesi"ni açıkladı: CHP'li belediyeleri hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin hazırladığı "Seçim Beyannamesi"ni açıkladı. Partililere yerel seçim talimatı veren Erdoğan, CHP'li belediyelerin "engellendik" sözlerine "Bunlar AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını alıyorlar. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır" şeklinde yanıt verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Ankara'da AKP Kongre Merkezi'nin açılışı yaptıktan sonra partisinin 8 başlıktan oluşan "Seçim Beyannamesi'ni açıkladı.

Beyannamenin 13 temel başlığına değinen Erdoğan, "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik" dedi.

CHP'li belediyelerin "engellendik" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Bunlar AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını alıyorlar. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçiminde mesele en çok belediye başkanlığını kazanmak değil. 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefinde bize güç, destek, kuvvet verecektir" dedi

AKP Kongre Merkezi'nin açılışı yapan Erdoğan, partililere seslenerek, "Bizler burada yapacağımız faaliyetlerle kongre merkezimin hakkını vermeye çalışacağız. Daha fazla kardeşimizle burada kucaklaşacağız. Birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün burada AK Partimizin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni milletimizin takdirine sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Her seçim idarelerden hesap sorduğu kritik eşiklerdir. Her seçim yeni bir dönemin, sürecin başlangıç noktasıdır. Seçim demokrasiyle yönetilen ülkelerde iktidarın meşruiyet kaynağıdır. Bir ülkede ister hükümet ister şehir düzeyinde kendini yönetecek kadroları belirleyemiyorsa orada demokrasiden söz edilemez.

"DEMOKRASİYLE UYUŞMAYAN SEÇİMLER YAPILMIŞTIR"

Açık oy gizli sayım yöntemiyle demokrasiyle uyuşmayan seçimler yapılmıştır. Bu seçimleri ne milletimiz ne tarih demokrasinin tecellisi olarak görmemiştir. Rahmetli Başbakan Menderes'in göreve geldiği 1950 tarihi ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir.

TBMM'mizin 20 dönemi çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Ya darbe anayasalarıyla ya Meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ilk defa 2014 yılında halkın oyuyla belirlenmiştir. 2018 ve 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi ülke tarihimizin önemli dönüm noktalarındandır. Yerel seçimlerin de benzer seyir izlediğini görüyoruz.

Çok partili hayata 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. 15'inci belediye başkanlığı seçimini yine demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz.

AK Parti'nin iktidara gelmesi, 28 Şubat post-modern darbesinin ardından böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütü saldırılarına, darbe girişimlerine, emparyalistlerin sinsi oyunlarına rağmen milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçiminde mesele en çok belediye başkanlığını kazanmak değil. 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefinde bize güç, destek, kuvvet verecektir. Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz.

2023 hedefleriyle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye hedeflerimize çelme takması için kimseye malzeme vermemeliyiz. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin tökezlemesini; siyasi ve ekonomik olarak zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Asıl hedef Türkiye'dir.

Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de boşa çıkarmış olacağız. Sözümüzü rakiplerimize, yarıştığımız parti ve adaylara değil doğrudan milletimize söylüyoruz."

PARTİLİLERE TALİMAT

Partililere yerel seçim talimatında bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız, kararsızları ikna edeceğiz, hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da sahiplenmenizi istiyorum.

AK Parti olarak mahalli seçimlerdeki ilk sınavımızı 'AK eller AK iller yerel kalkınma başlıyor' diyerek 2004'te vermiştik. Ardından 2009'da 'Her şey Türkiye için işimiz hizmet gücümüz millet' sloganıyla şehirlerin hizmetine talip olmuştuk. 2014 yılında 'Daima millet daima hizmet, millet eğilmez Türkiye yenilmez' mesajıyla vatandaşlarımızın huzuruna çıkmıştık. Son mahalli seçimlerin yapıldığı 2019 yılında 'Memleket işi gönül işi' diyerek sandığa koşmuştuk. 31 Mart 2024 seçimlerine ise 'Gerçek belediyecilik hazırız, kararlıyız' diyerek gidiyoruz.

Seçim beyannamemizin başlığını 'Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' olarak belirledik. Beyannamemiz 8 bölümden oluşuyor.

Her bir ana başlığın altında o alana ilişkin yaklaşımlarımızı ve tüm belediyelerimizin uygulayabileceği program çerçevelerini içeren alt başlıklar yer alıyor. AK Parti'nin bir markaya dönüşen belediyecilik birikimin özeti, yeni dönemin bir belgesi mahiyetindedir. AK Parti belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır.

CHP'Lİ BELEDİYELERE "ENGELLENDİK" YANITI

Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın. Bunlar AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını alıyorlar. Bunların tamamı sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa bunlar için de geçerlidir. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Finans yönetimini başaran bir belediye başkanının kaybı söz konusu değildir.

YEREL YÖNETİMLERDE "YENİ VİZYON"

Yepyeni bir vizyonla milletimizin huzurundayız. Belediyecilik tecrübemize dayalı yenilikçi yaklaşımları Türkiye Yüzyılı şehirleriyle taçlandırmak istiyoruz. Yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimiz şunlar oluşturacak: Afetlere dayanıklı dirençli yerleşim yerleri kuracağız. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz. Dijital teknolojilere uyumlu hale getireceğiz. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlara karşı duyarlı, kapsayıcı sosyal belediyecilik hizmetleri geliştireceğiz. Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla yerel yönetimleri destekleyeceğiz. Kültüre sahip çıkan projeler yürüteceğiz. Yeşil kalkınma, sıfır atığı benimseyen belediye yönetimlerinin yanında olacağız. Çocuklarımıza temiz şehirler bırakacağız. İnsanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz.

Vizyonumuzun özünü oluşturan gerçek belediyecilik sözümüzü 13 temel başlık üzerine bina ediyoruz.

Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik.

AK Parti genel ve yerel seçimlerde açıkladığı projelerle bilinen bir partidir. Son dönemde sçeim vaatlerimizin merkezine büyük projeleri yerleştirmiyoruz. Artık Türkiye'nin her projesi zaten büyütür. Asırlık altyapı ihmallerini tamamlayan Türkiye, dünyanın yeni yönetim ve ekonomi düzenine hazırlamaktadır. Yapay zekadan, uzaya kadar önem kazandığı küresel sistemin aktörleri arasında yer alma mücadelesini biz veriyoruz."