Erdoğan-Akşener iddiaları hakkında İYİ Parti'den ilk açıklama!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddiaları İYİ Parti tarafından yalanlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener’e “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddialarına ilişkin partinin resmi hesabından bir açıklama paylaşıldı.

İYİ Parti lideri Akşener’e AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddiasına ilişkin İYİ Parti'den ilk yanıt geldi.

İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddia "gerçek dışı" olarak tanımlandı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.

Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle Partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.

Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız.”