Erdoğan: Alevi-Sünni ayrımı yapmadan herkesi bağrımıza basıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimler nedeniyle partisinin Hakkari'de düzenlediği mitingde konuştu. Erdoğan, "Alevi-Sünni ayrımı yapmadan herkesi bağrımıza basıyoruz" dedi. Erdoğan, ayrıca bir kez daha yerel ve merkezi yönetime dikkat çekerek 'depreme hazırlık' mesajı verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari'de düzenlediği mitingde konuştu.

Yerel seçimlere sayılı günler kala mitinglerini sürdüren Erdoğan, Hakkari'de yurttaşlara seslendi.

Konuşmasnda mezhep ayrımcılığına değinen Erdoğan, "Alevi-Sünni ayrımı yapmadan herkesi bağrımıza basıyoruz" dedi.

31 Mart'ta 'esaslı bir ders vermenizi bekliyorum' diyen Erdoğan, "Hükümet ve belediye el ele vererek Hakkari'yi bir an evvel depreme hazırlamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kendini devletin sahibi gören bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik.

Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine sizin için kullanacak isimler belirledik.

31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, gençler, kadın kolları; kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık. Yaparsa AK Parti yapar."

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