Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı.

Steinmeier'in makam aracı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki caddede karşılandı. Erdoğan ise Steinmeier'i Sarayın ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin ulusal marşları çalındı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının ardından Erdoğan ile Alman mevkidaşı akşam yemeğinde de bir araya gelecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dışpolitika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.