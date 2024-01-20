Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini öğretmektir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne video mesaj gönderdi. Mesajında "ana dil" vurgusu yapan Erdoğan, "Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini öğretmektir" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir" dedi.

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi.

"AVRUPA'DA PEK ÇOK TEHDİT TIRMANIYOR"

Erdoğan mesajında, tek genel başkan adayı ve tek liste ile gerçekleştirilen kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliğini daha da güçlendireceğine, insicamını daha fazla arttıracağına inandığını ifade ederek "Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan, Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Sizlerden, bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir."