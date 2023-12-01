Erdoğan: "Bağımsız Filistin devletinin kurulması için her türlü sorumluluğu almaya hazırız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde konuştu. Kısa yaptığı konuşmanın büyük bölümünde İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin mesajlar veren Erdoğan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için 'her türlü sorumluluğu almaya hazırız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katıldı.

Zirvede kısa bir konuşma yapan Erdoğan, 'net 0 emisyon' hedefi bağlamında çimento, çelik, alüminyum ve gübre sektörlerinde karbonsuzlaşma yol haritasının tamamlandığını ve yenilenebilir enerjinin payını yüzde 69'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

6 Şubat'ta Maraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraların sarılmakta olduğunu öne süren Erdoğan, yıkıma uğrayan şehirlerin yeniden yapılanmasını da 'çevre dostu' olarak sürdürdüklerini iddia etti.

Konuşmasının geri kalanında İsrail'in Gazze'deki katliamlarından bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

"Gazze'de yaşananlar savaş suçudur. Uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır. Son gelişmelerle birlikte, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini gördük. Türkiye olarak bunun tesisi noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız."