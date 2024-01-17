Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Güncel
  • 17.01.2024 19:48
  • Giriş: 17.01.2024 19:48
  • Güncelleme: 17.01.2024 19:52
Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
ANKA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.  

Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü
Akşener, Erdoğan ile görüşmesini anlattı: Açıklık getirmek istiyorum
BirGün'e Abone Ol

 

 

 