Erdoğan: Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Gazze'de devam çatışmalara değinen Erdoğan, "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suiistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik. İyi niyetimizi suistimal ettiler" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına ekonomiye yönelik mesajlar vererek başlayan Erdoğan, enflasyonla çok yönlü mücadele içerisinde olduklarını savundu, yurttaşları mağdur etmeyeceklerini ileri sürdü.

Ekonomide atılan adımların günlük hayattaki yansımalarını görmenin zaman aldığını iddia eden Erdoğan, yine sabır istedi: "Her çalışanın her emeklinin sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Milletimiz emin olsun ki Türkiye ne büyümesinden taviz verir, ne enflasyona teslim olur. Türkiye vatandaşlarını mağdur etmez."

"HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısını çocukların oluşturduğuna vurgu yaptı.

"Dünyada sadece çocukları öldürmek için sokakları ateşe boğan bu insanlık dışı eylemi sürdüren bir devlet veya ordu bulamazsınız" diye konuşan Erdoğan, "Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur" ifadelerini kullandı.

İsrail'e gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaretin iptal edildiğini kaydeden Erdoğan, "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suiistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik. İyi niyetimizi suistimal ettiler" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Bölgede etkili tüm aktörlerin yer alacağı bir 'Uluslararası Filistin-İsrail Barış Konferansı' düzenlenmesini öneriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bütçemizin temel önceliği elbette depremde yıkılan şehirlerimizin yağa kaldırılması ve diğer şehirlerimizin depreme hazırlanması çalışmalarıdır. Malesef ülkemizde bir kesimin, milletimizin yaşadığı sınamaları unutturmak gibi zaafı vardır, aslında bu zaaf değil bilinçli ve kötü niyetli bir taktiktir. Tam 8 ay önce 11 ilimizde can ve mal kaybına yol açan 6 Şubat depremlerinin acısını ilk günkü tazeliği ile yüreğimizde hissediyoruz.

Kalbi nasırlaşmamış hiç kimsenin bu acıyı unutmasının mümkün olmadığına inanıyoruz. Siyasette, ekonomide ne yaşanırsa yaşansın biz 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz bu felaketi her zaman gündemimizin ilk sırasında tutacağız. Bu kararlılığımızı 2024 bütçesinde de görmek mümkündür.

"EKONOMİDE ATILAN ADIMLARIN YANSIMALARINI GÖRMEK VAKİT ALIYOR"

Enflasyonla çok yönlü mücadele içerisindeyiz. Her çalışanın her emeklinin sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Milletimiz emin olsun ki Türkiye ne büyümesinden taviz verir, ne enflasyona teslim olur.

Ekonomide atılan adımların günlük hayattaki yansımalarını görmek biraz vakit alıyor. Türkiye vatandaşlarını mağdur etmez. Her çalışanın her emeklinin sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Gençlere 10 GB internet sözümüzü tuttuk. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

YEREL SEÇİM MESAJI

Önümüzdeki mart ayında yapılacak mahalli idareler seçiminde muhalefetin elinde ıstırap çeken belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştıracağız.

Kendi yönetimimizdeki belediyelerde de seçimi çok daha farkla kazanmalıyız. Bu parti belediyelerdeki başarılarıyla kendini ispatlamış bir parti teşekkülüdür.

"TARİH, TEZKEREYE 'HAYIR' DİYENLERİ AFFETMEYECEK"

Terörle mücadele önceliğimizdir. Kahraman ordumuz destan yazıyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörü kaynağında doğrudan kurutma stratejimiz sürüyor. Tezkerenin kabulüyle terörle mücadele daha da güç kazandı.

Tarih tezkereye hayır diyerek teröre can suyu olanları affetmeyecektir. Terör koridorunu yeni harekatlarla parçalamayı sürdüreceğiz. Teröristlerin başını ezeceğiz.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SALDIRILARI

Filistin davamıza sahip çıkacağız. 7 Ekim'den bu yana krizin daha da büyümemesi için elimizden geleni yaptık yapıyoruz. 8 uçak dolusu tıbbi yardım gönderdik. İsrail'in devlet yerine örgüt gibi hareket etmesini asla tasvip etmedik etmeyeceğiz.

Saldırılarda ölenlerin neredeyse yarısı çocuklar. Dünyada sadece çocukları öldürmek için sokakları ateşe boğan bu insanlık dışı eylemi sürdüren bir devlet veya ordu bulamazsınız.

Şimdi buradan İsrail'e sesleniyorum; Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü batını sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur.

Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suiistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik. İyi niyetimizi suistimal ettiler.

İsrail çocukları öldürüyor, çocukların öldürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. İsrail'in Gazze'ye saldırıları hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Lafa gelince demokratlığı, çoğulculuğu kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini ibretle izliyoruz. Gazze için kalbimizle, dilimizle, elimizle yapılması gereken neyse yapacağız. Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Gazze'de masumlar ölmeye devam ettikçe, bölgemize gönderilen hiçbir gemi, yapılan hiçbir şov barışı getirmeyecektir. İsrail barış çağrımıza kulak vermeli. Canlı kalmış ölülerle dolu bir dünyada, biz ülke ve millet olarak hakikati haykırmaya diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz. Taraflar elini tetikten çekmeli. Ateşkes ilan edilmeli. Barış çağrımıza kulak verilmedir. Rehineler hızla serbest bırakılmalı. Refah sınır kapısı sürekli açık kalmalıdır. Yerleşimci terörü de son bulmalıdır.

Türkiye sorumluluk almaktan asla geri kalmayacaktır. Garantörlük en tutarlı yöntemdir. Somut adım atmaya davet ediyoruz. Filistin tarafının garantörlerinden olmaya hazırız. Önerdiğimiz garantörlük en somut yöntemdir.

Bölgede etkili tüm aktörlerin yer alacağı bir 'Uluslararası Filistin-İsrail Barış Konferansı' düzenlenmesini öneriyoruz. Siyasi diplomatik ve gerekiyorsa askeri her türlü şeyi yapmaya hazırız."