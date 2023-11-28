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Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Güncel
  • 28.11.2023 18:21
  • Giriş: 28.11.2023 18:21
  • Güncelleme: 28.11.2023 18:25
Kaynak: AA
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı söz konusu görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti" ifadelerine yer verdi. 

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