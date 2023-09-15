Erdoğan: Bu topluluk, sözde milletvekillerine gereken dersi verecek kalitededir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. LGBTİ+'ları ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu yine hedef gösteren Erdoğan, Tanrıkulu'na yönelik, "Bu topluluk, bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitededir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu.

21 yılda artan derslik ve öğretmen sayısıyla övünen Erdoğan, "Görevdeki öğretmenlerin yüzde 80'ini biz atadık" derken ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 oranında ilave artışa gidileceğini belirtti.

Erdoğan, "Öğretmenlerin aylık ücretlerinde bu yıl içinde yüzde 91 oranında artış yapmış olacağz. Lisans öğrencilerinin burslarını da yükseltiyoruz. Döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz" diye konuştu.

Kendi dönemlerinden önceki eğitim sistemini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Pek çok öğrencimizi yasakçı, tek tipçi eğitim zihniyetinin kıskacında kaybettik. Sınav odaklı bakış açısı eğitim sistemimizin kanayan yaralarından biri oldu. Öğrencilerimizin sanat, spor gibi alanlardaki kabiliyetlerini keşfetmeye yarayacak eğitim modelleri uygulanmadı. Evlatlarımızı kendi dönemimizin şartlarına göre değil, onların yaşayacakları zamanın amaçlarına uygun olarak yetiştirmemiz gerekiyor."

TANRIKULU'NU YİNE HEDEF GÖSTERDİ

TSK'ye yönelik sözleri nedeniyle hedef gösterilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu bu konuşmasında da hedef alan Erdoğan, "Sözde milletvekili benim mehmetçiğime saldırıyor. Mensubu olduğu ana muhalefet partisi bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor, müeyyide uygulamıyor. Bu topluluk, bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitededir" diye konuştu.

Erdoğan, uyuşturucuyu sigara ve içkinin yanına eklerken LGBTİ+'ları da 'sapkınlık' diyerek hedef gösterdi ve “Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek nasıl görevimizse, küresel güçlerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele etmek de görevimizdir" dedi.

DÖRT TAVSİYE

Erdoğan'ın, öğrencilere verdiği dört tavsiye ise "Oku, düşün, uygula, neticelendir" şeklinde oldu.