Erdoğan, Çağlayan saldırısını muhalefete bağladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (6 Şubat) Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıyı muhalefete bağladı. Erdoğan, "Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP'dir. Özgür Efendi, bu örgütün siyasi örgütün elebaşına genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada ise "TOKİ vasıtasıyla vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuştururken yatay mimari örneklerinin yaygınlaştırılmasına dikkat ettik" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıyı muhalefete bağladı.

Şanlıurfa'da partisinin İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Erdoğan, "Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP'dir. Özgür Efendi, bu örgütün siyasi örgütün elebaşına genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Hepimiz beşeriz. Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız çıkabilir. Ama şehrimize kazandıklarımızı kimse inkar edemez" dedi.

Partisinden ayrılarak başka partilerde aday olan isimlere dair de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Geçmişte bizimle yürüyüp yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Bizim bu tür tartışmalarla ne zamanımız ne enerjimiz var" diye konuştu.

"EKSİKLERİMİZ HATTA HATALARIMIZ ÇIKABİLİR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sakın oyunlara gelmeyelim. Biz oyunları bozarak geldik. 21 senedir hep hizmet verdik ve vermeye devam edeceğiz.

Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Siz de bu kardeşinize inanın güvenin, inananın.

Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayacağız.

Tarih boyunca insanlığa hizmet etmiş Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri vardır.

Hepimiz beşeriz. Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız çıkabilir. Ama şehrimize kazandıklarımızı kimse inkar edemez.

Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz.

"GEÇMİŞTE BİZİMLE YOL YÜRÜYENLEİN TERCİHLERİ KENDİLERİNİ İLGİLENDİRİR"

Pek çok aday adayı arasından şehrimize en iyi hizmeti yapacak, katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık. Artık hepimize düşen görev, önce adaylarımızın seçilmesini ardından şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır.

Geçmişte bizimle yürüyüp yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Bizim bu tür tartışmalarla ne zamanımız ne enerjimiz var. Hep birlikte işimize bakacağız. Mesele şehrimize eser kazandırmaksa, milletimize hizmet etmekse üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz.

Türkiye ne zaman gelişme, kalkınma ve büyüme hızını artırsa hemen kirli senaryolar devreye giriyor. PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin harekete geçirilmesi bu oyunun bir parçasıydı. Bölgemizi karıştırmak için kurulan proje DEAŞ'ın üzerimize salınması bu oyunun bir parçasıydı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Tüm bu süreçte milletimiz en büyük sınamalarını alnının akıyla verirken, siyaset kurumunun muhalefet tarafı kelimenin tam anlamıyla sınıfta kalmıştır. Hiç şüphesiz burada birinci derecede sorumluluk CHP'ye aittir.

CHP'nin yöneticileri lafa gelince Cumhuriyet'in kurucu partisi olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Gerçekte uzunca bir süredir ülkenin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşımaktan, beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar. Bu parti ülkemize yönelik bir toplumsal kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. FETÖ ihanet çetesinin montaj kasetlerini Meclis'e taşıyarak darbe girişimine ortak oldu. Bu parti sınırlarımıza dayanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını sahiplenerek Cumhuriyetimizi hiçe saydı. 15 Temmuz'da darbeci tanklarına alkış tutarak milli iradeye ihanet etti. Bu parti uzunca bir süredir yerli ve milli siyasi teşekkülün yapmaması gereken ne varsa yaptı, hala yapıyor.

CHP siyasi mihengini kaybetmiş, yörüngeden savrulan bir partiye dönüşmüştür. Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin durumu, İstanbul'daki son terör saldırısıyla ortaya çıkmıştır.

Bu saldırıyı yapanların en büyük hamisi Genel Başkanı olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden selam gönderdi. CHP yöneticilerinden bazıları eylemi yapan teröristleri savunmak için Meclis'e verdikleri soru önergeleri bile var. CHP güdümündeki medya kuruluşlarının terör örgütlerinin bültenine dönen içler acısı halini saymıyorum bile.

Bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. İktidara gelebileceklerini zannediyorlar. Halbuki terör örgütleri de iç ve dış uzantıları da CHP'yi koçbaşı olarak kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı olmuştur. Asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandıran CHP yönetimidir.

Dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynuyor. CHP'nin girdiği bu yolun ne kendisi ne demokrasimiz için hayırlı olmadığı ortadadır. CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Bizim temennimiz bu sürecin sonunda CHP'nin mevcut halinden kurtularak Türk demokrasisine yakışır bir muhalefet partisine dönüşmesidir.

Cumhur İttifakı ülkemiz siyasi birikimine önemli katkılar sağlıyor. Şanlıurfa başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında alacağımız neticeyle milletimizi eser ve hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz."

"YATAY MİMARİ ÖRNEKLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA DİKKAT ETTİK"

Erdoğan, aday tanıtım toplantısının ardından Şanlıurfa Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Ekonomide, sağlıkta, terörle mücadelede tarihi adımlara atarken vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmak için harekete geçtik" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "TOKİ vasıtasıyla vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuştururken yatay mimari örneklerinin yaygınlaştırılmasına dikkat ettik. AFAD Başkanlığı'nın kurulmasıyla afetlerle mücadelede kurumsal kapasitenin düzenlemesinden hukuki düzenlemelere kadar çok önemli reformlara öncelik yaptık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Şanlıurfa’da, depremde 719 bina yıkıldı. Acil yıkılacak 1437 binanın enkazının tamamı temizlendi. 9 bin 799 konut 651 iş yeri olmak üzere toplam 10 bin 891 hak sahibi bulunuyor. 288 milyon TL tutarında kira yardımı yaptık. Şanlıurfa'da kurulan ve dağıtılan çadır sayısı yaklaşık 9 bindir. İki konteyner kent faaliyet gösteriyor. Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa, onu yapmaktan çekinmedik."

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