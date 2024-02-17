Erdoğan CHP seçmenlerine seslendi: Alternatifsiz değilsiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de konuştu. Hayat pahalılığı ve enflasyon sorunlarını kabul eden Erdoğan, bunları kendilerinin çözeceğini savunurken yerel seçimlere yönelik mesajlarını CHP seçmenlerine seslenerek verdi. Erdoğan, "CHP'nin iş bilmez ve sadece kendi kariyerini düşünen yöneticilerine mecbur değilsiniz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de düzenlenen miting ve aday tanıtım toplantısında konuştu.

İktidara yöneldiğini öne sürdüğü pek çok tehditte Rize halkının kendi yanlarında durduğunu belirten Erdoğan, Rize halkından 31 Mart'ta da aynı iradeyi beklediğini söyledi.

Seçmenlere "31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, seçim gününe kadar dolaşıyor muyuz?" diye seslenen Erdoğan, "Zaferimiz şimdiden ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

"ÜLKEYİ DÜŞTÜĞÜ CENDEREDEN BİZ KURTARDIK"

"Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dünyadaki dönüşümü yakalayamadık" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkeyi içine düştüğü cendereden kurtaran biz olduk. Teröristler bizimle baş edemedi. Şimdi de sınır ötesinde devam ediyoruz. Turist sayımızı 13 milyondan 57 milyona ulaştırdık. Savunma sanayimizde yüzde 80 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'ye indirdik. Artık farklı bir lige yükseldik. Yakın tarihimizde ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere canımızı acıtan sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

"CHP'YE HER GELEN ÖNCEKİNİ ARATMIŞTIR"

Daha sonra muhalefeti eleştirmeye başlayan Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük talihsizliğinin tembel, beceriksiz, değişime direnen ve tutucu bir muhalefeti olmasıdır. CHP'ye her gelen bir öncekini mumla aratmıştır. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. 'Değişim' dediler ama günün sonunda sabık genel başkanlarını iç darbe ile tasfiye edip yollarına aynı tas aynı hamam devam ettiler" diye konuştu.

6'lı Masa'dan hiçbir aktörün bir araya gelemediğini belirten Erdoğan, "Dün yan yana yol yürüdüklerine bugün demediklerini bırakmıyorlar. Her birinin Ankara'da ofisi var. Güle güle kullanın" ifadelerini kullandı.

"CHP'YE MECBUR DEĞİLSİNİZ"

CHP seçmenlerine de seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Asıl hayal kırıklığını CHP'li vatandaşlarımız yaşadı. 'Gazi'nin emaneti' diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızda umutsuzluk var. Ne olursa olsun vatandaşımızın siyaset kurumundan ümidin kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Hiçbir vatandaşımızın kendisini dışlanmış hissetmesine rıza gösteremeyiz. Asla alternatifsiz değilsiniz. CHP'nin iş bilmez ve sadece kendi kariyerini düşünen yöneticilerine mecbur değilsiniz. Siyasette eser ve hizmet istiyorsunuz AK Parti olarak bizler buradayız.

'YAPAY ZEKA' GÖNDERMESİ

Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunup kaygılarınızı istismar edenlere ve 'İstediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' diyenlere, 'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' diye size değil yapay zekaya soranlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Gelin bu kibir abidelerine gösterin. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de çok farklı bir tablo bekliyoruz."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AKP'nin Rize adayları tanıtıldı.