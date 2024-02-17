Özgür Özel: Anayasal eşit vatandaşlık hakkı tanınana kadar mücadele edeceğiz

CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da Pir Sultan Abdal Cemevi’nin açılışında açıklamalarda bulundu. Anayasal eşit vatandaşlık ve cemevleri ile ilgili mesajlar veren Özel, "Anayasal eşit vatandaşlık talebinin dile getirilmesini küçümseyenlere, yersiz görenlere karşı diyorum ki; Anayasal eşit vatandaşlık hakkı tanınana kadar bu toplumun yanındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi’nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Anayasal eşit vatandaşlık talebinin dile getirilmesinü küçümseyenlere karşı, bu talebi dillendirmekten korkmayacaklarını ifade eden Özel, "Anayasal eşit vatandaşlık hakkı tanınana kadar bu toplumun yanındayız. Omuz omuza, kol kolayız. Camilerin ibadethane olarak kabul edildiği gibi yasal güvence ile cemevlerinin yasal bir ibadethane olması için mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Özel, özetle şunları söyledi:

"Hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya CHP Genel Başkanı olarak geldim. Bunu önemsiyorum. Her sene temmuz ayının başında Madımak'a giderdik. Bu sene de yıl dönümüne chp genel başkanı olarak gidip orası bir utanç müzesi olana kadar, devlet mağdurlarından özür dileyene kadar, bu ülkeyi bu ayıptan kurtarana kadar mücadeleye sizlerle devam edeceğiz.

Bu topraklarda kardeşilikle, beraberce, yalana, harama bulaşmadan kardeşçe yaşamak isteyip de kirli, karanlık bir zihniyet tarafından sürekli ötekileştirilmeye çalışılan, hatta 'herkes eşittir ama aleviler daha az eşittir' anlayışı ile bu ülkeyi yönetenlere inat tüm dezavantajlarıyla, geri, yoksul bırakılmışlarıyla, dolaylı vergilerle aslında bu ülkede en büyük yükün altında ezilen, toplumun mağdur kesimlerinden olan bu canları, herkes ibadethanesini seçebiliyorken alevilerin ibadethanesini ibadethane olan görmeyen bir anlayışa karşı bugün burada gurur duyduğum bir örnek belediye başkanımız ile karşınızdayım. Başkanımızı yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsın Fethi Yaşar.

Biz CHP olarak bundan sonra kim ne der demeden kimseden çekinmeden doğruları özgürce savunmaya devam edeceğiz. Anayasal eşit vatandaşlık talebinin dile getirilmesini küçümseyenlere, yersiz görenlere karşı diyorum ki; Anayasal eşit vatandaşlık hakkı tanınana kadar bu toplumun yanındayız. Omuz omuza, kol kolayız. Camilerin ibadethane olarak kabul edildiği gibi yasal güvence ile cemevlerinin yasal bir ibadethane olması için mücadeleyi sürdüreceğiz."