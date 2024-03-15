Erdoğan, CHP'yi 'para sayma' soruşturması üzerinden hedef aldı: Bu oyun iyice kirlendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İpekyolu'nun sönmeyen kutup yıldızı, medeniyetler beşiği Van'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Tek parti faşizminin acılarını bilmeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını sizlere dayattılar.

Gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini yine satılığa çıkardılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Milletin aklıyla alay ettiler.

Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Arsızca etrafa saldırarak, milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını soracak. Utanmaya bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

Musibet, kimi zaman darbeler, kimi zaman ekonomik krizler, kimi zaman terör ve eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız.

Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır. Son 2 asırdır biz bu oyuna çok tanık olduk. Bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Bu çabalarına içeride maşa bulmakta da zorlanmadılar. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir.

"KİM İRADESİ KİMİN ELİNDE BELLİ DEĞİL"

Herkes kendi ihtirasının peşindedir. DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda siyasi partinin, ülkenin, milletin hayatını değiştirecek bir projesini gayretini gördünüz mü? Bu yapının tek misyonu ülkenin aleyhine ne varsa ona destek vermektir.

Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, refahı için çabalayan, ter döken sadece biz varız. Cumhur İttifakı, bunun için saldırıların hedefindeydi. Ama biz milli irade işportacılarına eyvallah demeyiz."

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