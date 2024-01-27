Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İzmir adaylarını açıkladı: 2’si eski kaymakam

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre, 25 ilçede AKP, 5 ilçede MHP aday çıkardı. Karabağlar ve Karaburun'da, eski kaymakamlar Eyüp Kaykaç ve Mehmet Sadık Tunç aday gösterildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Aday tanıtımına geçmeden öne gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu "Bizim adaylarımız belediye başkanlığında oturan ama gözü ve gönlü başka yerde olanlardan olmayacaktır" sözleri ile hedef aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını eleştiren Erdoğan, "İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçemiyoruz. Bir zamanlar İstanbul'da Haliç böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldi, tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı. İzmir'in ilçelerinin, sokaklarının hali ortada. Körfezi kokutup, o kokuyu bastırmaya çalışanların bu şehre verecek hiçbir şeyi yoktur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Türkiye'de artık sadece şovla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerin yıllarını heba etme devri sona erdi.

Ulaşımıyla, suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle ülkemize yarışır belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Bunu da her yerde, her durumda şehrinin hizmetinde, insanımızın yanında yer alacak Cumhurbaşkanıyla, belediye başkanıyla sağlayabiliriz.

Bizim adaylarımız belediye başkanlığında oturan ama gözü ve gönlü başka yerde olanlardan olmayacaktır. Vatandaşlarımıza hak ettikleri eser ve hizmetlerle buluşturmayan belediye başkanlarından bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki kapısı çalınmadık hiçbir insanımızı bırakmayacağız. Adaylarımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sahada olacağız yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız.

Mücadelemiz düşmanı topraklarımızdan atmakla, İzmir'de denize dökmekle bitmedi. Emperyalist güçler destek verecek figüranları, maşaları daima buldular. Kimi bilerek, kimi bilmeyerek rol üstlenenler tarih önünde hak ettikleri notları almışlardır. Milletimiz bir İzmir sevdalısı rahmetli Menderes başta olmak üzere kendi adamlarının hatıralarını da kalbinin en mutena köşesine yerleştirmiştir.

"DEMOKRATİK KALKINMA HAMLELERİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

AK Parti böyle bir dönem sonrası ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlenmiştir. Milletimiz 1970'li yıllardaki ideolojik kavgalardan, 1980'lerdeki darbeden, 1990'lardaki istikrarsızlıktan bunaldığı için, 2002 yılında AK Parti'yi tek başına iktidara getirerek nefes almak istemişti.

Hükümetimizin ilk dönemi sözlerimizi yerine getirmekle birlikte vesayet güçlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyle geçti. Ardından FETÖ ve PKK devreye sokularak vatanın bütünlüğü bozulmak, devletimiz ele geçirilmek istendi. Bu alçak saldırılara göğsümüzü siper ettik, bu hayasız akınları boşa çıkardık. Demokratik atılımlarımızı, kalkınma hamlelerimizi yerine getirdik.

Tüm bu süreçte 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Her biri tarihi imtihan olan seçimlerin tamamından da sandıktan alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Şimdi 18'inci seçimimize hazırlanıyoruz. Milletimizin desteğiyle bu seçimleri de başarıyla tamamlayıp Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Güçlenen Türkiye sebebiyle dünyada olan hiçbir meseleye gözümüzü kapatma lüksüne sahip değiliz. Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması için gösterdiğimiz gayretin sebebinde bir hakikat var. Ortaasya'dan güney Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar kapsamlı ilişkiler ağının gerisinde bu hakikat var. Filsitinlilere yapılan katliamlara karşı en üst perden gösterdiğimiz tepkinin gerisinde aynı hakikat var.

Uluslararası Adalet Divanı'nın dün aldığı karar 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışımızın aksi sedasıdır. İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun sesine kulak vererek, katliamlarını durdurmaya çağırıyoruz.

Türkiye'nin sadece kendi topraklarından ibaret bir güç olmadığını hala anlamayanlar var. Şayet biz kendi topraklarımızla sınırlı kalsaydık, bizi bu coğrafyadan 40 defa kazıyıp atmışlardı. Her kim aksini iddia ediyorsa, bu ülkenin içe kapanmasını istiyorsa ardında ya bir ihanet ya bir sefil ya bir gaflet vardır. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakacağız.

"İZMİR KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL"

Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da aynı anlayışla yürüteceğiz. Bu süreçte İzmir'in bize vereceği desteği çok önemli görüyoruz. İzmirliyle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız.

Ne İzmir ne İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Eser ve hizmet yerine istismar peşinde koşanların gayesi, İzmirlilere yaptıkları ihanetin ve yolsuzlukların üzerini örtmektir.

İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçemiyoruz. Bir zamanlar İstanbul'da Haliç böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldi, tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı. İzmir'in ilçelerinin, sokaklarının hali ortada. Körfezi kokutup, o kokuyu bastırmaya çalışanların bu şehre verecek hiçbir şeyi yoktur.

Biz İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin hizmetkarı olmaya talibiz. Konak Tüneli'ni bu anlayışla açtık, deprem konutlarını bu anlayışla yaptık. Bunlar da darbecilikle övünmekten, ecdada ve insanımızın değerlerine küfretmeye kadar her türlü rezillik var. Bu rezilliklerini Atatürk'ün silueti altında gizleyeceklerini sananlar 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır."

ADAYLARINDAN 2'Sİ ESKİ KAYMAKAM

30 İlçesi olan İzmir'de AKP 25, MHP ise 5 ilçe belediyesi için aday çıkardı. Erdoğan'ın açıkladığı isimlerden Karabağlar ve Karaburun ilçe belediye başkanı adaylar Eyüp Kaykaç ve Mehmet Sadık Tunç, eski kaymakam. Eyüp Kaykaç'ın görev süresinin dolmasına 15 gün kala adaylık için istifa ettiği belirtildi.

Cumhur İttifakı'nın 30 ilçede aday gösterdiği isimlerin tamamı şöyle:

Aliağa: Serkan Acar – MHP Adayı

Balçova: Erol Eroğlu

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Bilal Kırkpınar

Bergama: Sadık Doğruer

Beydağ: Hüseyin Ay

Bornova: Cevdet Çayır

Buca: Adnan Öztekin

Çeşme: Esat Tanık - MHP Adayı

Çiğli: Murat Gökçekaya

Dikili: Sema Akıncı - MHP Adayı

Foça: Taner Acar - MHP Adayı

Gaziemir: Deniz Doğan

Güzelbahçe: Gümüş Saime Bucaklıoğlu

Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç

Karaburun: Eyüp Kaykaç

Karşıyaka: İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa: Galip Atar

Kınık: Sami Molla Ahmet

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Ceyda Bölünmez Çankırı

Menderes: Sinan Akdeniz

Menemen: Aydın Pehlivan

Narlıdere: Murat Sarman

Ödemiş: Ali Hadim

Seferihisar: Ahmet Aydın

Selçuk: Zeynel Bakıcı

Tire: Arif Demirkan - MHP Adayı

Torbalı: Özgür Erman Çağlar

Urla: Tarkan Bakırlı