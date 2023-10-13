Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır” demişti: Davutoğlu'ndan yeşil ışık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır” sözlerinin ardında 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin "İyi bir aday etrafından şu veya bu parti ile anlaşabiliriz" diyerek AKP'ye yeşil ışık yaktı. Davutoğlu, ayrıca, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarına ilişkin Erdoğan'ın yanında olduklarını vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere ilişkin, "İyi bir aday etrafından şu veya bu parti ile anlaşabiliriz" dedi.

Davutoğlu, Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik "Cumhur İttifakı'nın kapısı herkese açıktır” şeklinde yaptığı açıklamaya ilişkin soruya yanıt verdi.

Soruya "herkesle görüşebilecekleri" yanıtını veren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı İYİ Parti'yi zikrederek davet yaptı. Biz zaten Cumhur İttifakı'nın teklif ettiği siyaset modeline karşı olduğumuz için parti kurduk. Herhangi bir parti ya da lider bizimle görüşmek isterse her zaman kapımız açık ve her zaman görüşürüz.

AK Parti'deki insanlar da geçmişte beraber olduğumuz insanlar. Ama nihayetinde onlar selam vermezse bile biz selam almaktan çekinmeyiz. Dolaysıyla belirli bazı konularda iş birliği için herkesle görüşürüz.

İttifak meselesi ise ilke meselesidir. Yerel seçimlerde ittifak meselesinde ise her il, ilçe ve belde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. İyi bir aday etrafından şu veya bu parti ile anlaşabiliriz. Ama genel ittifak konusunda ise, şu ana kadar yapılan yanlışların terkedilmesi, o yanlışların tekrarlanmayacağına dair teminat verilmesi ve sonrada bu ittifakın nereye gideceğini konuşmak gerekir."

ERDOĞAN'A DESTEK

Davutoğlu, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarına ilişkin Erdoğan'ın yanında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gün, Filistinli kardeşlerimize ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma günüdür. Gün, Gazze'deki bu acıyı dindirme günüdür. Bu konuda doğru adım attıkları zaman, iktidarın ve Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın da yanındayız. Filistin meselesinde ayrım gözetmeyiz ama Filistin'i ihmal ederlerse her gün sabah kalktığımızda 'Filistin' deriz, Filistin'i unutturmayız. Üzerlerine düşen görevi yapmak durumundalar."