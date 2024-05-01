Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs mesajı paylaşarak, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
Paylaşımında "Helal rızık peşinde koşan işçiler" diyen Erdoğan'ın, mesajı şöyle:
"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.
Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."
Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2024
Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.