Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs mesajı paylaşarak, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında "Helal rızık peşinde koşan işçiler" diyen Erdoğan'ın, mesajı şöyle:

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."