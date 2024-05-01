İstanbul'da 1 Mayıs ablukası: Taksim'e yürüyenlere polis müdahalesi!

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taksim ve geniş çevresi ablukaya alındı, her sokak başına polis barikatları konuldu. Saraçhane'de toplanıp Taksim'e çıkmak için saat 11.40'ta yürüyüşe geçen kitleye ise polis sert müdahalede bulundu. Bozdoğan Su Kemeri'nin önündeki müdahalede plastik mermi ve biber gazı kullanıldı.

İşçiler, emekçiler Saray yönetiminin piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs için sokaklara çıktı.

1 Mayıs’ta Taksim’i emekçilere yasaklayan İstanbul Valiliği'nin halkı meydana sokmamak amaçlı koyduğu yasaklar kapsamında, sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

Karaköy çevresi ve Galata Köprüsü de kapatılırken Saraçhane'ye polis yığıldı. Her sokak başına polis barikatları konuldu. Saraçhane’deki Bozdoğan Su Kemeri önüne boydan boya ‘polis kemeri’ kuruldu.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi.

Alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

Yurttaşlar ise Saraçhane Meydanı'nda buluşuyor. Kalabalık her geçen dakika büyüyor.

Polis barikatının önünde "Her yer Taksim her yer direniş" sloganı atılıyorhttps://t.co/X3Af3o5Bx6 pic.twitter.com/qpoFhr95BR — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2024

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12:44 | Polisten yurttaşlara plastik mermi ve biber gazlı sert müdahale: Fenalaşanlar oldu

Polisin plastik mermi ve biber gazlı müdahalesiyle kitle geriye sürüldü. Müdahale esnasında fenalaşanlar oldu.

Fotoğraf: T24

12:36 | Gazeteciler darp edildi

Saraçhane'de polisin "süpürün" anonsu sürüyor. Kitleye biber gazı ile müdahale sürerken, eylemi izleyen gazeteciler de polis müdahalesinden etkilendi. Gazetecilerin müdahale sırasında yere düştükleri görüldü.

Saraçhane'de polis müdahalesi: Gazeteciler darp ediliyor



1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e çıkmak üzere Saraçhane'de toplanan grubu izleyen gazeteciler, gruba yönelik polis müdahalesinden etkilendi.



Gazetecilerin müdahale sırasında yere düştükleri görüldü. https://t.co/54nNn1EwbV pic.twitter.com/xLZhl5ewpG — MLSA (@mlsaturkey) May 1, 2024

12:30 | Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" mesajını paylaştı.

12.20 | KESK: Yürüyüşten çekilmedik

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, DİSK ve KESK'in yürüyüşten çekildiği yönünde çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı. Yılmaz yürüyüşten çekilmediklerini belirterek, Taksim Meydanı'na yürümenin mümkün olmadığını söyledi.

Halktv'ye konuşan Yılmaz açıklamasında şunları kaydetti: "Yürüyüşten çekilmedik, öyle bir şey değildi. Karaköy'de toplanıp barikatın kaldırılmasını isteyecektik. Her taraf kapatıldığı için, abluka olduğu için ancak barikatı zorlayarak geçebilirdik. Müdahale ediliyor, gaz atılıyor. Dolayısıyla kitleyi daha da ileriye götürmeye yönlendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz, bunun bir sorumluluğu da var. Acımasız bir şiddetle karşı karşıyayız. Bir yürüyüşten çekilme meselesi değil bu. Yaşlılar var, kadınlar var bunları böyle bir şeyin arkasına ısrarla itemiyoruz. Dolayısıyla burada güvenli bir şekilde kitlenin dağılmasını bekliyoruz. Polisi geri çeksinler, Taksim'i açsınlar."

11.50 | Polisin plastik mermi ve biber gazlı müdahalesi sürüyor

Yurttaşlar "Barikatı aç" uyarısı yaparken, polisin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesi sürüyor.

11.40 | Saraçhane'de polisten gazlı müdahale

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, Saraçhane'den Taksim'e çıkmak için barikatları aşmak isteyen yurttaşlara biber gazıyla müdahaleye başladı.

Polis barikatının önünde "Her yer Taksim her yer direniş" sloganı atılıyorhttps://t.co/X3Af3o5Bx6 pic.twitter.com/qpoFhr95BR — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2024

11:15 | ÖHD: Gözaltı sayısı en az 150

Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nin sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamaya göre; şimdiye kadar aralarında basın emekçileri ve avukatların da olduğu en az 150 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının yaklaşık 150’ye ulaştığı bilgisini aldık.#1Mayıs2024 — ÖHD İstanbul (@ohd_istanbul) May 1, 2024

10:45 | TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz'dan 1 Mayıs mesajı

İmamoğlu ve Özgür Özel ile Saraçhane'deki buluşamay katılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı konuşmada "Taksim inadımızdan vazgeçmeyeceğiz" mesajı verdi.

Koramaz yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün 1 Mayıs emeğin bayramı, işçinin, emekçinin bayramı. Bu dünyadaki tüm güzellikleri, tüm değerleri yaratanların günü. Tüm halkımızın, işçi sınıfının 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Gönül isterdi ki; tüm dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi biz de 1 Mayıs'ı en büyük meydanlarda, 1 Mayıs ile özdeşleşmiş Taksim'de kutlayalım. Bu görkemli buluşmada tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Taksim'de halkımızla yan yana olalım. Ne yazık ki her sene olduğu gibi yine baskıyla, yine yasaklarla karşı karşıyayız. Ama bilsinler ki bizler Taksim sevdamızdan, Taksim inadımızdan vazgeçmeyeceğiz. Nasıl emeğimizle ve emeğimizle yarattığımız her değere sahip çıktığımız gibi Taksim'e de sahip çıkmaya devam edeceğiz; bu ülkenin işçileri olarak, mühendisleri, mimarları olarak, üretenleri olarak. Onlar kalıcı değil, onlar gider, zorbalar gider. 1 Mayıs marşında da söylendiği gibi dünya zorbalara kalmaz. Bu ülke, bu ülkede çalışan üreten emekçi halklarındır. Onlar gider, halk kazanır."

10.27 | HAK-İŞ Taksim'de çelenk bıraktı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Arslan, "İzin verilmiş olsaydı burada mitingimizi yapabilirdik. Ama izin verilmemişse izin verilen meydanlarda hakkımızı ve taleplerimizi yüksek sesle konuşmak ve bütün dünyaya buradan birlik mesajı vermek bizim sorumluluğumuzdadır." dedi.

10:25 | CHP Lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane'de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs'ın iktidar tarafından emekçilere yasaklanması nedeniyle Saraçhane'ye geldi.

Saraçhane'de konuşma yapan CHP Lideri Özgür Özel: "Hedef Taksim Meydanı'dır" diye konuştu.

Özel şunları söyledi:

"Saraçhane Meydanı sembolleşmiş bir bayramdır. Saraçhane demokrasiye en geniş vurgunun yapıldığı yer.

Devletin haber ajansını, televizyonunu, kaymakamını, valisini milletin karşısına dikildiğinde, milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır.

"Hedef Taksim Meydanı'dır"

Elbette hedef Taksim Meydanı'dır. 1 Mayıs'ın sembol meydanı Taksim Meydanı'dır.

Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. 2012'de Taksim'i 1 Mayıs'a açıp bunu övünç meselesi yapanlar şimdi bu utancı yaşatıyorlar. AYM kararı herkes için bağlayıcıdır. AYM 'meydan emekçileridir' dedi. Bundan sonrası anayasayı çiğnemektir, suçtur. Anayasayı inkar etmektir. Günlerdir müzakere ediyoruz, Ekrem Başkanımız çok emek verdi. Ben İçişleri Bakanı ile 2 gün görüştüm ama bu yanlıştan vazgeçmediler. Sembolik olarak 1977 sendikasız işçiyle buraya geldik. 12 Eylül darbesi, solu, sendikaları, siyaseti ezdi. Sendikalar anayasal hakkınızdır, sendikalarda örgütlenin. CHP iktidar olduğunda işçilerin sendikalaşması önünde hiçbir engel kalmayacak. Bariyerleri ortadan kaldıracak olan da işçilerin sendikalı olmasıdır. Bayramların bayram gibi kutlanacağı gündeler yakındır. Taksim bugün olmazsa yarın özgürleşir. Taksim emeğindir, emeğindir.

Size verilen kanunsuz emirlerle işçilerin yaralanmasına, zarar görmesine izin vermeyin. Buradaki herkes bu ülkenin evlatlarıdır, kardeştir. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Türkiye ve dünya işçi sınıfının mücadelesi."

İmamoğlu da, "Saraçhane, zorluklarla mücadelenin simgesi oldu. Bazen demokrasiye müdahalenin simgesi oldu, bazen özgürlüklere müdahalenin simgesi oldu. Bugün de emekçinin 1 Mayıs'ta Taksim'de olma arzusuna müdahaleye ses veren İstanbulluların simgesi oldu" dedi.

09:30 | Beşiktaş'ta müdahale

Polis Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Taksim Meydanı'na girmek üzere yürüyüşe geçen Halkın Kurutluş Partisi üyelerine müdahale etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre 30 kişi gözaltına alındı.

09:00 | Dolapdere'de gözaltı

Dolapdere’den Taksim’e yürüyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’ndan gençler, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

08:00 | İstiklal Caddesi'nde polis müdahalesi

İstiklal Caddesi’nin alt sokaklarındaki bir binadan çıkarak meydana yürümek isteyen Gençlik Komiteleri üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

Gençlik Komiteleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu düzenin üstüne üstüne! İşçi sınıfının tarihsel kalesini yasaklarla bizden koparabileceğini sananlara cevabımızı Taksim'den verdik. KYK yurtlarında fabrikalarda öldürülen gençler için yürüyen 3'ü @komitelerlise'den toplam 18 yoldaşımız gözaltına alındı" denildi.

07:48 | Emekçiler, Saraçhane'de toplanmaya başladı

Sabah erken saatlerde 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.

04:30 | Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

Alınan tedbirler kapsamında kara yolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları başladı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı.

Beşiktaş'ta 1 Mayıs kısıtlamaları uygulanmaya başlandı

Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'ne bariyerler koyulurken, caddenin bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Polisin sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirdiği belirtilirken, bazı kişilere üst araması yaptığı görüldü.

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ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan, ‘güvenlik nedenleri’ diyerek uydurma bahanelerle meydanı emekçilere kapatmaya çalışan AKP iktidarına karşı milyonlar ‘Artık yeter’ diyerek seslerini yükseltmeye başlamıştı.

Emek meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler Taksim’in 1 Mayıs’a kapatılma kararını tanımayacaklarını belirtmişti.

Ardı ardına yapılan açıklamalarda iktidarın keyfi yasaklamalarının meşru olmadığı belirtilirken, Taksim Meydanı’nın asıl sahibinin halk olduğu vurgulanmıştı.

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İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;

"Saraçhane Parkı ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapatılacak yollar: Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Saraçhane ve çevre tedbirleri içinde kullanılabilecek alternatif caddeler: Abdülezelpaşa Caddesi, Kadir Has Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Haliç Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi.

Beyazıt Meydanı ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapatılacak yollar: Ordu CaddesiBeyazıt Meydan ve çevresinde kullanılabilecek alternatif caddeler: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Türkeli Caddesi, Koska Caddesi, Hayriye Tüccarı Caddesi.

Taksim, Şişli, Mecidiyeköy ve geniş çevresinde trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar: Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Kavşağı’ndan Taksim istikametine kapatılacak, trafik akımı Ortaklar Caddesi’nden Esentepe istikametine yönlendirilecektir.

Şişli Bomonti Tüneli Dolmabahçe istikametine kapatılacak, trafik akımı Akar Caddesi’nden Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarı’na yönlendirilecektir.

Şişli Kuştepe Kavşağı’ndan Geçit Sokak istikametine gitmek isteyen akım, Kuştepe Kavşağı’ndan kapatılacak trafik Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.

Çağlayan Hürriyettepe Kavşağı’ndan Şişli istikametine gitmek isteyen akım Hürriyettepe Kavşağı’ndan Darülaceze Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Akar Caddesi istikametinden Hürriyettepe Kavşağı’na gelen akım, Hürriyettepe Kavşağı’ndan Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.

Darulaceze istikametinden Okmeydanı istikametine gitmek isteyen akım Okmeydanı Kavşağı’ndan kapatılacak Odese Bulvarı’na yönlendirilecektir.

Piyalepaşa Bulvarı’ndan gelen akım Okmeydanı istikametine kapatılacak, Sadabat Viyadüğü istikametine yönlendirilecektir.

Piyale Paşa Bulvarı’ndan Dolapdere istikametine gelen akım Dolapdere Kavşağı’ndan Taksim Yedi Kuyular istikametine kapatılacak, trafik Dolapdere Kavşağı’ndan Piyale Paşa Bulvarı’na geri yönlendirilecektir.

Kasımpaşa Tuz Ambarı ışıklardan Şişhane Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacak, trafik Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy istikametine yönlendirilecektir.

Unkapanı Köprüsü’nden Taksim istikametine giden akım köprüye girmeden Ragıp Gümüş Pala ve Abdülezelpaşa Caddesi’ne yönlendirilecektir.

Sirkeciden Galata Köprüsü Karaköy istikametine gelmek isteyen akım kapatılacak Ragıp Gümüş Pala Caddesi’ne yönlendirilecektir.

Ortaköy’den Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine gitmek isteyen akım, Ortaköy’den kapatılacak Dereboyu Caddesi ve Bebek istikametine yönlendirilecektir.

Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, ara sokaklardan çıkan akım Balmumcu Kavşağı Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.

Nişantaşı Kavşağı Rumeli Caddesi istikametine kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

Ihlamur Kavşağı’ndan Şair Nedim Caddesi istikametine kapatılacak, Ihlamur Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Taksim ve Küçük Çiftlik Caddesi istikametine kapatılacak trafik akımı Bomonti Tünel istikametine yönlendirilecek.

Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine Balmumcu Kavşağı’ndan kapatılacak, Balmumcu Kavşağı’ndan Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Boğaziçi Köprüsü kuzey istikametinden geliş (Sait Çiftçi) Beşiktaş Ortaköy ayrımından kapatılacak, Haliç istikametine yönlendirilecek.

İhtiyaç halinde E-5 kuzey yol Mecidiyeköy ayrımı kapatılacak, alternatif Çağlayan Haliç istikametine yönlendirilecektir.

E-5 güney yol Mecidiyeköy ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak, trafik akımı Zincirlikuyu Levent istikametine verilecektir"