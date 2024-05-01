Özel ve İmamoğlu Saraçhane'de: Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

1 Mayıs kutlamaları için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul'da Saraçhane’ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs'ın iktidar tarafından emekçilere yasaklanması nedeniyle Saraçhane'ye geldi.

Burada bir konuşma yapan Özel, "1 Mayıs yasaklarının adı polis devletidir'. Taksim özgür olana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu da, "Saraçhane, zorluklarla mücadelenin simgesi oldu. Bazen demokrasiye müdahalenin simgesi oldu, bazen özgürlüklere müdahalenin simgesi oldu. Bugün de emekçinin 1 Mayıs'ta Taksim'de olma arzusuna müdahaleye ses veren İstanbulluların simgesi oldu" dedi.

Özgür Özel şu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hep birlikte Taksim'e doğru 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Bir ülkenin en dünyaca bilinen meydanında 1 Mayıs kutlanmıyorsa o ülkede demokrasi sorgulanır. Bir ülkenin herhangi bir noktasına güvenlik güçleri kullanılarak emekçiler ya da göstericiler sokulmuyorsa orada bir muktedirlikten, iktidardan değil tedirginlikten bahsetmek lazım. Kaba kuvvetle yaklaşan bir iktidar gitgide sonu yaklaşan bir iktidardır.

Bugün yaşananlar demokrasi eksikliğini gösteriyor. Taksim hedefine doğru hareket ediliyor olması önemli bir kazanımdır. Önemli olan, bayrama halel getirecek, yaralanmaların olmadığı, polislerin de emekçilerin de üzülmediği bir gün olması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bir gün Taksim tam olarak özgürleşene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

İçişleri Bakanının kişisel olarak iyi niyetli çabasını takdir etmekle birlikte üstündeki bir irade tüm uzlaşma ve müzakere imkanlarını ortadan kaldırıyor. İçişleri Bakanının kişisel gayreti tamam ama her aşamada bir tıkanma oluyor. Bu vakitten sonra İçişleri Bakanıyla yeni bir şey konuşmanın anlamı yok çünkü kendisi "Maalesef kabul edilmedi, maalesef uygun görülmedi" diye cevaplar veriyor."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de ne tesadüftür ve ne yazıktır ki 1 Mayıs ile ilgili bir hak arama buluşmasına dönüştü Saraçhane'deki buluşma. Saraçhane'de hak arama mücadelelerinin sonu her zaman başarıyla sonuçlandı, halkın isteği oldu. Muhtemelen bunun da sonu, eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün ama seneye. Bu hak arama mücadelesini umuyorum ki bu sürece karar verenler iyi izlerler ve vicdanlarıyla, hukuka uygun davranmalarıyla bir an önce bu tür sertleşen, şehri kıskaç altına alanlar, böyle bir bayramı yok saymaya gayret eden anlayıştan vazgeçerler. Temennimiz o ama 5 yıldır Saraçhane'de halk ne diyorsa o oluyor. Muhtemelen bundan sonra da böyle bir yolculuk başlar."