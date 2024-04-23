Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum" dedi.

Güncel 23.04.2024 14:52 Giriş: 23.04.2024 14:52

Güncelleme: 23.04.2024 14:59 Kaynak: Haber Merkezi