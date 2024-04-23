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Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum" dedi.

Güncel
  • 23.04.2024 14:52
  • Giriş: 23.04.2024 14:52
  • Güncelleme: 23.04.2024 14:59
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. 

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını söyleyen Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

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