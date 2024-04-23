Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını söyleyen Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2024
Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.…