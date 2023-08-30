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Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız" dedi.

Güncel
  • 30.08.2023 09:23
  • Giriş: 30.08.2023 09:23
  • Güncelleme: 30.08.2023 09:26
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Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümüne ulaştığımız bu gurur günümüzde, aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü'nün ve dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir.

Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."

30 Ağustos coşkuyla kutlanacak
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