Erdoğan'dan AKP'li isimlere 'sosyal medya' tepkisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ıstakoz, Maldivler tatili ve Rolex marka saat paylaşımları ile ilgili, "Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil" tepkisini gösterdi.

AKP'de tepki çeken ıstakoz, Maldivler tatili ve Rolex marka saat paylaşımları ile ilgili AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan uyarı geldi.

Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AKP'lilerin kamuoyunda tepki çeken sosyal medya paylaşımları gündeme geldi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre Erdoğan, söz konusu paylaşımlara ilişkin, "Milletvekili, konumu itibarıyla halkın her zaman gözünün önündedir. Yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi?" tepkisini gösterdi.

"Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil" diyen Erdoğan, "Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. Milletvekilleri, kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP'de, Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile Maldivler tatilini paylaşan partinin Çankaya adayı Hüseyin Filiz tepki çekmişti.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik Rolex marka saatiyle "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla fotoğraf paylaşmış; gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmıştı.