Erdoğan'dan bir hizmet tehdidi de Manisa'ya!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet tehditlerine devam ediyor. Dün İstanbul'un ardından bugün Manisa'da benzer tehditte bulunan Erdoğan, "Burayı da Cumhur İttifakı olarak aldığımız zaman durum ne olacak? Herhangi bir aksama olmadan Ankara ve Manisa el ele verecek, buradaki hizmetler artarak devam edecek" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hedef alarak, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek prangalarından kurtaracağız. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Ortaya koyacak hiçbir vizyonu olmayanlar bağırıp, çağırıp gider" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "İçeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin canını sıkmak, moralini bozmak için her yolu deniyor. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu? Elbette var. Ama bunları çözecek olan yine bizleriz. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden, hiçbir program ve proje geliştirme zahmetine kapılmadan milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursağında bırakmak boynumuzun borcudur."

EKONOMİ MESAJI

Ekonomik sıkıntılara ilişkin umut dağıtan Erdoğan, "Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızdan her biri ülkenin güçlenmesiyle ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır" dedi.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Mayıs seçimlerinde kurulan 6'lı masanın gerisindeki silüetleri unutmadık. 2019 seçimlerinde yapılan gizli ittifakları unutmadık. 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların farkındayız. Son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin ne anlama geldiği milletimiz biliyor. Bunlarda mertliğin, delikanlılığın, harbiliğin ve hasbiliğin zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler" diye konuştu.

"CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı?" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Eski CHP Genel Başkanı'nın kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP Genel Başkanı'nı zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler."

"SEÇİM GECESİ GÖZÜM MANİSA'DA OLACAK"

"Manisa verdiği sözü tutar" diyen Erdoğan, "Seçim gecesi gözüm Manisa sonuçlarında olacak. Biz milletimiz karşısına hep eser ve hizmet siyasetiyle çıktık. Bugüne kadar da sözümüzü tuttuk" ifadelerini kullandı.

HİZMET TEHDİDİNDE SIRA MANİSA'DA

Dün İstanbul'da yaptığı hizmet tehdidini bu kez Manisa için dillendiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz. Hükümet zaten Cumhur İttifakı'nda, bizde. Burayı da Cumhur İttifakı olarak aldığımız zaman durum ne olacak? Herhangi bir aksama olmadan Ankara ve Manisa el ele verecek, buradaki hizmetler artarak devam edecek" diye konuştu.