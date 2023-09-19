Erdoğan'dan Demirtaş hakkındaki AİHM kararını hatırlatan sunucuya tepki: Sözümü kesmeyin

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli PBS kanalına açıklamalarda bulundu. “Batı ne kadar güvenilir ise Rusya da o derece güvenilir" diyen Erdoğan, uzun zamandır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki soruya “Bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devleti” diyerek yanıt verdi.

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli PBS kanalında gazeteci Amna Nawaz'ın sorularını yanıtladı. Amna Nawaz'ın yaklaşık yedi yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkıdaki AİHM kararını hatırlatmasına sinirlenen Erdoğan, "Sözümü kesmeyin" diyerek tepki gösterdi.

ABD’ye gitmeden önce yaptığı ‘AB ile yolları ayırabiliriz’ açıklamasına değinen Erdoğan, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum, Hiçbir zaman AB’nin katkılarına ya da desteğine muhtaç olmadık" dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili süreci de değerlendiren Erdoğan, "ABD'nin Türkiye'ye F16 savaş uçağı satışı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirilmemeli. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş, iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmalarının sorulmasını da cevaplayan Erdoğan, “Bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor?” diye sorarken Türkiye’nin ‘hukuk devleti’ olduğunu öne sürdü.

"SÖZÜMÜ KESMEYE HAKKIN YOK"

Demirtaş ve Kavala’nın tutukluluk hallerine yargının karar verdiğini iddia eden Erdoğan, sunucunun Demirtaş hakkında AİHM’in verdiği hak ihlali kararını hatırlatmasının ardından “Sözümü kesmeye hakkın yok. Yargının verdiği karara saygı duyacaksın” dedi.

Erdoğan ayrıca Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) raporuna atıfla Türkiye’de neden bu kadar çok gazetecinin cezaevinde olduğunun sorulmasını, “Eğer terörü destekliyorlarsa dünyanın neresinde özgürce yaşayabilir veya dolaşabilirler? Bu insanlar terörü destekliyor ve bu kişiler hakkında yargı kararını veriyor” sözleriyle yanıtladı.