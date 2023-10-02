Erdoğan'dan enflasyon mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj gönderdi. Enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonda tek hane iddiasını sürdürerek, "6 Şubat depremlerinin yol açtığı tahribatı ortadan kaldırırken, sağlıklı ve kaliteli bir ekonomik büyümeyle istihdamı artırmayı, enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Erdoğan, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne gönderdiği mesajda ekonomiye ilişkin konuştu.

Orta Vadeli Program'ı, eylül ayı başında kamuoyu ve iş dünyasıyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, yıllardır sürdürdüğü enflasyonu tek haneye düşürme hedefini sürdürdü.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinin yol açtığı tahribatı ortadan kaldırırken, sağlıklı ve kaliteli bir ekonomik büyümeyle istihdamı artırmayı, enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlayışla bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği daha da güçlendirerek, doğrudan yabancı yatırımları ülkemize çekmeyi planlıyoruz. Yine bu dönemde uzun süredir üzerinde çalıştığımız İstanbul Finans Merkezi projemizin de meyvelerini toplamaya başlayacağız. İstanbul Finans Merkezi ile ülkemizi finans alanında da bir merkez haline getirmeyi istiyoruz. Son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz. Otomatik Katılım Sistemi'ne ek olarak, ikincil bir emeklilik sisteminden halka arzların artırılmasına, Türk lirası cinsi ürünlerin cazibesinin ve çeşitliliğinin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede adımlar planladık."