Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a: Biraz daha bekle

AKP ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan'la yaptığı görüşmede, "Biraz daha bekle. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hemen aday açıklama" dediği öne sürüldü.

AKP'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için çalışmalar devam ediyor.

Parti bugün başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak üzere bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Öte yandan AKP'nin Yeniden Refah Partisi ile ittifak yapıp yapmayacağı da tartışılmaya devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, AKP ile heyetlerarası görüşmelerin kesildiğini açıklamıştı.

Kılıç, "Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek gibi bir talep gelirse, elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik" demişti.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözen, TGRT'de katıldığı programda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan arasındaki görüşmeyi anlattı.

Yeniden Refah cephesinden gelen son açıklamaların AKP'de rahatsızlığa neden olduğunu belirten Sözen, "Görüşmeler şu an tıkandı. Ama bana gelen bazı duyumlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine tam olarak ipleri kopartmış değil. Yeniden Refah Partisi de keza öyle" dedi.

ERDOĞAN'IN ERBAKAN'A MESAJI

Erdoğan'la Erbakan arasındaki görüşmeyi aktaran Sözen, Erdoğan'ın "Biraz daha bekle. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hemen aday açıklama" dediğini belirtti.

Sözen, "Görüşmeler şu an tıkansa da Yeniden Refah Partisi de bu 3 büyük il için durdurmuş durumda. Müzakereler olumlu sonuçlanmazsa, Yeniden Refah Partisi de adaylarını açıklayabilir" ifadelerini kullandı.