Erdoğan'dan İran ve İsrail'e eleştiri: Akla ziyan olmayan bir açıklama yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin, "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farkı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" eleştirisinde bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülkeye de eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalarda 'doğru söylüyor' diyemiyorsunuz, İsrail için zaten hiç diyemiyorsunuz. Bu arada Amerika'yı ileri sürüyorlar. Amerika'nın yaptığı açıklamalarda da 'Haberimiz vardı, yoktu' gibi laflar var" ifadelerini kullandı.

ABD'YE ELEŞTİRİ

ABD'ye de eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Ve çok daha önemlisi Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz ve herkes Filistin'in yanında yer alırken Amerika ne yazık ki burada yine İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk" diye konuştu.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin sorulan soruya Erdoğan, "Sayın Miçotakis'in ziyareti, bir nevi iade-i ziyarettir. Bu iade-i ziyaret de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir. Bu önemli merhale ile ilgili olarak da biz, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma taşıyabiliriz. Bunları görüşme fırsatımız olacak" cevabını verdi.