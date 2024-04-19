Erdoğan'dan AKP MKYK üyesine 'Kent Lokantaları' tepkisi

AKP MKYK toplantısında bir MKYK üyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kent lokantaları açtığını hatırlatarak bunun reklamını çok iyi yaptıklarını söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bunun üzerine, "Hani neredeymiş bu lokantalar? Gidelim birlikte bakalım ne hizmeti veriyorlarmış. Sen üç dönem vekillik yapmış birisin. Bunu nasıl söylersin?" tepkisini gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı AKP MKYK toplantısının detayları ortaya çıktı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, toplantı 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez önceki gün parti genel merkezinde yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının açılışında Erdoğan yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Biz yenile yenile bugünlere geldik; buralara yoktan geldik. O nedenle bundan sonrasında ne yapacağımızı da iyi biliyoruz. Bunu kendi usullerimize göre yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Burası sıradan bir parti değil. Bu partinin her mensubu Erdemliler Hareketi’ni iyi anlamalıdır. Seçimin sonucu belli. 31 Mart’ta vatandaşımız bize çok güçlü bir mesaj vermiştir. Mesajı aldık. Bunu her yönüyle anlamak, dinlemek ve gereğini yapmak zorundayız."

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Toplantıda Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik birer sunum yaptı.

Toplantıda bir MKYK üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kent lokantaları açtığını hatırlatarak bunun reklamını çok iyi yaptıklarını, AKP'nin ise halkla ilişkiler alanında eksikleri bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, bunun üzerine, "Hani neredeymiş bu lokantalar? Gidelim birlikte bakalım ne hizmeti veriyorlarmış. Sen üç dönem vekillik yapmış birisin. Bunu nasıl söylersin? Karşı tarafın her söylediğine nasıl inanırsınız?” tepkisini gösterdi.