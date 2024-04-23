Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için, "Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hasan Efendi” olarak bilinen İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın ölümü için başsağlığı mesajı verdi.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, dün 94 yaşında öldü.

İsmailağa Camii’nden yapılan açıklamada “Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun!” denildi.

Erdoğan, Irak dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Hasan Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık. Rabb'im, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum."