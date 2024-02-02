Erdoğan'dan muhalefete "Kılıçdaroğlu" göndermesi

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu üzerinden muhalefeti hedef alan Erdoğan, muhalefetin Kılıçdaroğlu'nu "siyasetten zorla emekli ettiğini" söyledi. Erdoğan, "Etrafında pervane oldukları Bay Kemal’e cüzzamlı muamelesi yaptılar" diye konuştu.

AKP Genel Başkkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamasının büyük bölümünde muhalefeti hedef alan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni anımsattı, muhalefete yüklendi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Etrafında pervane oldukları Bay Kemal’e cüzzamlı muamelesi yaptılar" diye konuştu.

"BİZDE YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLMAZ"

Sık sık İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kenti ihmal etmek ve hizmet etmemekle suçlayan Erdoğan, yine isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi.

Erdoğan, "Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz, şehirlerini ihmal eden, hemşehrilerini ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik zedeleyen ayak oyununa şahit olmayalım. Gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan Altılı Masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak vatandaşımızı da kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bugüne kadar bizim mahçup etmeyen Bursa 31 Mart seçimlerde bir kez daha inanıyorum ki tarih yazacaktır. İnşallah sizlerin desteğiyle iktidarla belediyeler elele verip şehrimizi hedefleriyle ulaştırmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum."