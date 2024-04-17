Erdoğan'dan seçim yorumu: Şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından gerçekleştirdiği ilk grup toplantısında sandık sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyoruz" dedi. Erdoğan, "Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdadeler Seçimi'nin ardından ilk kez partisinin grup toplantısına katıldı.

Konuşmasının büyük bölümünü seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelere ayıran Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle ayrıldığını savundu.

"KENDİ BÜNYEMİZDE GEREKLİ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Seçimlere katılım oranının düşük olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da etkilemiştir" dedi. Devamla CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Sonuçlarla ilgili kapsmalı bir değerlendirme yapacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz, bizi var eden ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık.

Hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. Seçimlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kurullarımıza, kolluk kuvvetlerimize, sandık görevlilerimiize teşekkürlerimi iletiyorum.

Bayramdan önce demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik, seçimin huzur içinde geçmesinden memnun oldum. Seçimlerde ülkemizin gösterdiği demokratik olgunluk gerçekten takdire şayandır. Seçimlerde birkaç hadise dışında asayiş sorunu yaşanmadı. Vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerinin özgürce ortaya koydu.

En büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. Olağanüstü bir fedakarlıkla çalıştı, emek verdiler. Sandıktan çıkan takdirin başımızın üzerinde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma hakkı yoktur. Tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, minnettarız.

"KATILIM ORANININ DÜŞÜKLÜĞÜ PARTİMİZİN OYLARINI DA ETKİLEMİŞTİR"

31 Mart sonuçlarının ilk göze çarpan değerlendirmesi katılım oranının düşüklüğüdür. Seçimler son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçimler olarak tarihe geçmiştir. Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Bu açıdan birçok zaviyeden kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da etkilemiştir.

Yerel seçimler Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. YSK şimdiye kadar 3 ilçe ve 4 belde de seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak şimdiden bu seçimlere hazırlanacağız.

"HATAY KİRLİ SENARYOLARA KARŞI TAVRINI ORTAYA KOYDU"

Hatay'a özel bir parantez açmak durumundayım. Hatay pek çok siyasi tartışmalara meze edilen bir şehir oldu. Hatay üzerinden sosyal fay hatlarımızla oynamaya çalıştılar. Hatay bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Hataylı vatandaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Ancak ölülere oy kullanıldığı gibi akla zarar pek çok yalan söylenmiştir. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hataylı kardeşlerimize teşekkür edeceğiz. Özellikle depremzede şehirlerimizin süratle ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında yer almaya devam edecektir.

"81 İLDE TEK BİR İKTİDAR VARDIR"

Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyoruz. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır o da 14-28 Mayıs'ta milletin ülkeyi ymnetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve Kabinesidir.

Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz, bizi var eden ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatımızda böbürlenme yoktur.

Milletimiz bizden kapsamlı, bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. AK Parti olarak bunun çok iyi farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz. Aslımıza, köklerimize, bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız… Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz.

Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık yolumuza devam ettik.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEZ"

Herkes şunu çok iyi bilsin; biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Arızaları giderir, eksikleri düzeltir yolumuza devam ederiz. AKP'ye ayar vermeye çalışanlara kesinlikle rıza göstermeyiz. Buradan muhalefete de ekmek çıkmaz.AKP üzerinden kendilerine şahsi ikbal devşirmek isteyenler ekmek çıkmaz. Bu hareket korkakların hareketi değildir. Sandıktan çıkan mesajlar ve yaptığımız değerlendirmeler ışığında gerekli adımları atmaya başlıyoruz.

Milletimizin dışında hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Buradan muhalefete de AK Parti üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara da ekmek çıkmaz. Artık seçimin de olmadığı önümüzdeki 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız.

"KİMSE FİLİSTİN HASSASİYETİMİZİ SORGULAMASIN"

Filistin davasını sadece savunmuş değil bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın. Filistin'i kutlu emanet gibi yüreğimizde taşıdık. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Filistin mücadelesini savunmaya devam edeceğim. 14 bin çocuğu öldürdüler bunlar Hitler'i çoktan geçtiler.

Hiç kimse ne şahsımın ne de kadromun Filistin meselesindeki tavrını sorgulayacak kapasitede, kalibrede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiştir.

Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Ne suikast girişimlerinize ne de darbe kalkışmalarınıza boyun eğmeyeceğim."