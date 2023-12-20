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Erdoğan'dan yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Sisi'ye tebrik telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Güncel
  • 20.12.2023 20:28
  • Giriş: 20.12.2023 20:28
  • Güncelleme: 20.12.2023 20:33
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Sisi'ye tebrik telefonu
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi. 

Görüşmede ayrıca İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. 

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