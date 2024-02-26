Erdoğan'dan 'Yeniden Refah' sorusuna yanıt: "Kendine gel"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi ile ilgili bir soruya, "Yeniden Refah olarak birçok yerden, ya bizden ayrılmış olanlar veyahut bize karşı tavır içinde olanları çıkardılar" dedi. Gazetecinin ""Kürsüde de sirk cambazı ifadesini kullandınız" demesi üzerine Erdoğan, "Ben onların adını anmadım. Kendine gel" yanıtını verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı sorulan Erdoğan, "Yeniden Refah tavrını zaten biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Adeta milletvekili seçimlerindeki durumda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde şu anda kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerden, ya bizden ayrılmış olanlar veyahut bize karşı tavır içinde olanları çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Kürsüde de sirk cambazı ifadesini kullandınız" demesi üzerine Erdoğan, "Ben onların adını anmadım. Kendine gel" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda şunları söylemişti:

"Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz."