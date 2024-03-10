Erdoğan, 'dertliyiz' diyerek İmamoğlu'nun sloganına gönderme yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar arasındaki metro hattının açılışında, "5 yıl bitti. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Bu açılışla raylı sistem ağlarını 348 kilometreye çıkarıyoruz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul… 5 yıl bitti, 5 yıl… Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey’in yaptıklarına sahip çıkıyor. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun… Yaptığın bir şey yok. Dürüst ol, dürüst. 31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerim bu yalana, talana prim vermeyecek. Yolun açık olsun diyecek. Bu duvarlardaki hani ‘tam ileri’ diyor ya… Şimdi ona ‘tam ileri, yolun açık olsun’ demek lazım. İstanbul bu kararı verdi diyorum. Yeni ulaştırma projelerini tek tek hayata biz geçiririz."

"Şu andaki belediye acaba kaç tane metrobüs hattı yaptı? Nereye kadar metrobüs hattı uzadı? Hiçbir şey duydunuz mu? Yok. Yapmaz ve yapamazlar. Sadece yalan. Metrobüsü İstanbul’a kazandıran AK belediyecilik… Belediye başkanlığımdan başlayan süreçte, Kadir Bey’le devam eden süreç ve biz gittik, geldi 5 yıl en ufak bir şey yok. İşte bu hattın devreye girmesiyle çok geniş bir çevrede yaşayan İstanbullu kardeşlerimizin hayatı kolaylaşacaktır."

"Çam ve Sakura Hastanesi’nin yolunu yapmadı yolunu… Ulaştırma Bakanlığı’na talimat verdim, hastanenin yolunu yine biz yaptık. Yahu ne işe yarıyorsun. Şunu da ben yaptım de... Yok. Bunları söylerken İstanbul’un dışından birisi olarak değil, bir İstanbullu olarak söylüyorum. Burada doğmuş, büyümüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Dertliyiz, dertli. Bunlara gereken dersi 31 Mart akşamı verelim diye söylüyorum."

"İstanbul’un depreme hazırlanması gerekiyor. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası İstanbul’un depreme hazırlanmasına verdiğimiz önemin göstergesiydi. İnşallah şehrimizi daha dirençli haline getireceğiz. Murat kardeşim Allah’ın izniyle bunu yapabilecek tecrübe, vizyon ve iradeye sahiptir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca 650 bin konutun dönüşümünü sağlayarak inşallah şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getireceğiz."

"İstanbul’u fetret devrinden kurtarmak için tarihi bir fırsat var. 31 Mart seçimlerinin İstanbul için kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor. İstanbul kendisi dışında gül koklanmasına tahammülü olmayan bir şehirdir. Yarı zamanlı olarak bu şehri idare edebilecekleri vehmine kapılanların nasıl yanıldıklarını hep birlikte çok acı bir şekilde görüyoruz."

"Trafik meselesinin İstanbul’da nasıl bir çile haline geldiğini az önce ifade ettim. İstanbullu kardeşlerim her gün bu sorunla yüzleşiyor. Trafik sorununu ortadan kaldırmak, kara, raylı ve denizyolu altyapısını geliştirmekle mümkün. Amacımız 2029 yılına kadar karayolunun yapını yüzde 60’a düşürecek, raylı sistemlerin payını yüzde 37’ye çıkaracak altyapıyı kurmaktır."