Erdoğan ekonomik krizi kabul etti; asgari ücret zammına kapıyı kapattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa mitinginde ekonomiye yönelik mesajlar verdi, yaşanan krizi itiraf etti. Asgari ücret için ara zam beklentilerine değinen Erdoğan, "Yatırım bütçemizin tamamını, eğitime veya sağlığa ayıracağımız bütçenin tamamını tahsis etsek bile yetmeyeceğini takdir edersiniz" dedi. Enflasyonda düşüşün yılın ikinci yarısından itibaren görüleceğini savunan Erdoğan, çalışanların ve emeklilerin kayıplarını telafi edeceklerini iddia etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burs mitinginde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına muhalefeti hedef alarak başlayan Erdoğan, CHP ve DEM Parti'yi "karanlık ittifaklar" kurmakla suçladı. Erdoğan, "PKK'ya, FETÖ'ye göz kırpıyorlar. Her türlü hırsızlığa, arsızlığa yol veriyorlar. Siyasi vizyon, proje, icraat yok. Her türlü istismar, entrika, kirli pazarlık kol geziyor" diye konuştu.

Devamla ekonomiye yönelik mesajlar veren Erdoğan, yaşanan ekonomik krizi kabul ederek, sitemini dile getiren herkesin haklı olduğunu söyledi.

Asgari ücrete ara zam talebine kapıyı kapatan Erdoğan, "Emekli maaşlarında, asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını, eğitime veya sağlığa ayıracağımız bütçenin tamamını tahsis etsek bile yetmeyeceğini takdir edersiniz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu şehir ecdadımızın medeniyet anlayışımızın bir örneğidir. Bursa bu vasfını hiç yitirmedi. Bir ayağımızı ülkemize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyaya sesimizi taşıyoruz. Bursa nasıl Balkanlardan Kafkaslara kucak açmışsa, biz de bu coğrafyalarla bağlarımızı daima güçlendiriyoruz.

Bursa nasıl sanayi ve tarımla dünyaya nam saldıysa biz de ekonomi ve diplomaside aynı kucaklayıcılığı sergiliyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 52, Cumhurbaşkanlığında yüzde 55 oranındaki desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum.

"HER DÖNEMDE YENİ ARAÇLAR, TAKTİKLER DEVREYE GİRİYOR"

Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse aynısını yapacaklar. Rusya'yla aramızın açıldığı, terör örgütlerinin sınırlarımıza dayandığı dönemde Batılı devletler hava savunma sistemlerini alıp götürmüşlerdi.

Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için yıllardır ülkemizde etki edebildikleri her kesimi hareketlendirmeye çalıştılar. Her seçim döneminde aynı senaryoyu devreye soktular. Milletimizle bir olup tüm bu oyunları bozduk. Kimi tuzakları sandıkta hüsrana uğrattık, kimi tuzakları sokakta bertaraf ettik, kimi tuzakları askeri harekâtlarımızla durdurduk. Her dönemde yeni araçlar, yeni argümanlar, taktikler devreye giriyor.

"ÖNÜMÜZDE BİZİ YİNE ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR"

Önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz uğraşları, vatanımızı elde tutmak için de sürdürmek zorundayız. Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı hakikat budur. Ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. PKK'ya, FETÖ'ye göz kırpıyorlar. Her türlü hırsızlığa, arsızlığa yol veriyorlar. Siyasi vizyon, proje, icraat yok. Her türlü istismar, entrika, kirli pazarlık kol geziyor.

CHP, DEM'le neyin karşılığı karanlık ittifaklar kuruyor. Saklamak için kırk takla atıyorlar. CHP'li faşist yöneticiler 'Kapıdan giremezsiniz' diye bunları her gün tokatlıyor. Ortada hak, hukuk, değer, prensip namına bir şey kalmadı. Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar, CHP'nin yanında uslu kediye döndü. CHP'nin içine düştüğü tutarsızlık, kirlenmişlik hali utanç verici. Valiz, çantalar dolusu dolarlar, eurolar. Darbe güzellemelerini saymıyorum.

EK GÖSTERGE VE PRİM DÜZENLEMESİ

Avrupasından, ABD'sine herkesin kontrol altına almaya çalıştığı enflasyonla biz de mücadele ediyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca 5 bin lira ödemede bulunduk. Temmuzda yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız. Memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafların prim gün sayısı için de çalışıyoruz.

Emekli maaşlarında, asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını, eğitime veya sağlığa ayıracağımız bütçenin tamamını tahsis etsek bile yetmeyeceğini takdir edersiniz. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım sonuna kadar haklıdır. Çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz. Bunu daha çok çalışarak, üreterek yapacağız."