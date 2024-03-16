Erdoğan, Erzurum'da 3 il için destek istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da konuştu. Yerel seçimlere vurgu yapan Erdoğan, "31 Mart milli irade bayramı olacak" dedi. Hizmet tehdidini Erzurum'da da sürdüren Erdoğan, "Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için sizden güçlü bir destek bekliyoruz" diye konuştu. Erdoğan ayrıca, Erzurumlu seçmenden İzmir, İstanbul ve Ankara için oy istedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Erzurumlu seçmenden İzmir, İstanbul ve Ankara için oy istedi: "İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları 'sakın bir yanlışlık olmasın' diye uyaracaksınız değil mi?"

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için oy isteyen Erdoğan, 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek istediklerini söyledi.

Yerel seçim öncesi birçok kentte yinelediği 'hizmet tehdidi'ni Erzurum'da da sürdüren Erdoğan, "Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için sizden güçlü bir destek bekliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her hanım kardeşimizin bir Nene Hatun yüreği taşıyan Erzurum için ne desek azdır. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 67, Cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oranında verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş yine farkını, vefasını, sevdasını gösterdi.

Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca insanımızın girip kapısı Erzurum olmuştur. Ermeni çetelerin yaptıklarına karşı canını dişine takan Erzurumlunun hikayesi birer destan olarak anlatılacaktır.

"31 MART MİLLİ İRADE BAYRAMI OLACAK"

31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için çok çalışacağız, daha fazla koşturacağız.

Biz insanlarımıza ve şehirlerimizi bu güne kadar hep eser ve siyaset hizmetiyle gösterdik. Erzurum'a 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Erzurum depreme dayanıklı olacak. Bunun için bakanlıklarımızı harekete geçirdik. Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için sizden güçlü bir destek bekliyoruz.

Tek parti kalıntısı zihniyet terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek bekliyor. İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları 'sakın bir yanlışlık olmasın' diye uyaracaksınız değil mi?"