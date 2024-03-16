Özgür Özel: İstanbul'da yeni bir hikayemiz var

CHP lideri Özel, İstanbul'da metro açılışında konuştu. Ekonomik sorunlara değinen Özel, iktidarın her şeye para bulduğunu ancak emekli için kaynak ayırmadığını söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Emekli, herkese para bulup emekliye para bulamayan Recep Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta sesini duyuracak" dedi. Yerel seçimlere dikkat çeken Özel, İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı: "İstanbul'da yeni bir hikayemiz var."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun 1'inci etabının açılışında konuştu.

Konuşmasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) beş yılda gerçekleştirdiği icraatlara değinerek başlayan Özel, bu hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Özel, "İstanbul'da yeni bir hikayemiz var. Adaylarımız hizmet etmeye, çalışmaya geliyor" ifadesini kullandı.

Devamla, ekonomik problemlere değinen Özel, ülkede büyük bir ekonomik sorun yaşandığına vurgu yaptı. Emekli aylıkları ile ilgili çağrısını yineleyen Özel, "Emeklilerin cebinden her ay 5,5 çeyrek altın çalınıyor" diye konuştu.

İktidar politikalarını eleştiren Özel, "Emekli, herkese para bulup emekliye para bulamayan Recep Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta sesini duyuracak" dedi.

"ATANAMAYAN ÖĞRETMEN YOK, MÜLAKATLA ELENEN ÖĞRETMEN VAR"

Bugün öğretmen okullarının kuruluşunun üzerinden 180 yıl geçtiğini anımsatan Özel, "Bir öğretmen çocuğu olarak, buradan öğretmenleri selamlıyorum; emekli öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Göreve atanmamış öğretmenlere diyoruz ki; bunlar size sahip çıkmayacaklar. Size atanamayan öğretmen diyorlar. Öğretmenin ne günahı var da, atanamamış. Atanmayan öğretmen yok, Erdoğan'ın sahip çıkmadığı, mülakatla elediği, ayrımcılık yaptığı öğretmen var" diye konuştu.