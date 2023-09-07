Erdoğan, G20 zirvesi için Hindistan’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi’de düzenlenecek 18’inci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere, 8-10 Eylül tarihlerinde Hindistan’ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi’de düzenlenecek 18’inci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere, 8-10 Eylül tarihlerinde Hindistan’ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi’de düzenlenecek 18’inci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere, 8-10 Eylül 2023 tarihlerinde Hindistan’ı ziyaret edecek. G20 Liderleri, Zirve’de “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anılan gündem çerçevesinde G20 Liderleriyle bir araya gelmeleri, ayrıca Zirve marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları da öngörülüyor.