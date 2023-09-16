Erdoğan: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için ABD'ye gidiyor. Uçuş öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili sorulan soruya, "AB, Türkiye'den kopma niyetinde. Biz de değerlendirmemizi yaparız ve AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz" diyerek yanıt verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunacak.

Görüşmelerin ilk günü genel kurula hitap edecek Erdoğan'ın, ikili temaslarda bulunması da bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 19 Eylül’de hitap edecek.

"AB İLE YOLLARI AYIRABİLİRİZ"

Uçuş öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkında hazırladığı raporla ilgili sorulan soruya "Avrupa Birliği Türkiye'den kopma niyetinde. Biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız ve AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz" şeklinde yanıt verdi.

KARABAĞ İÇİN DÖRTLÜ GÖRÜŞME TEKLİFİ

Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili dörtlü bir zirve düzenlemek istediklerini de belirten Erdoğan, "Putin, Aliyev, ben ve Paşinyan, hep birlikte dörtlü olarak toplantı yapalım. Adımı da ona göre atalım diye teklifte bulundum, henüz bize dönüş olmadı. Sayın Aliyev ile bunu daha sonra da görüşeceğiz" dedi.